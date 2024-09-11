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У спотових Ethereum- та біткоїн-ETF зафіксували приплив капіталу

11.09.2024 18:20
Дарія Шуть
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Торговий день 10 вересня спотові біткоїн- та Ethereum-ETF закрили з припливом коштів

У спотових Ethereum- та біткоїн-ETF зафіксували приплив капіталу

Фото: pexels.com

Напередодні в американському секторі спотових біткоїн-ETF та Ethereum-ETF було зафіксовано чистий добовий приплив капіталу. Він склав $116,96 млн і $11,44 млн відповідно.

Згідно з даними SoSo Value, за спотовими біткоїн-ETF позитивною динамікою відзначилися три фонди:

  • FBTC — $64,16 млн;
  • ARKB — $12,68 млн;
  • BTC — $41,13 млн.

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Приплив/відтік капіталу в американському секторі спотових біткоїн-ETF.

Приплив/відплив капіталу в американському секторі спотових біткоїн-ETF. Фото: sosovalue.xyz

Останній фонд, Bitcoin Mini Trust від постачальника Grayscale Investments, було запущено наприкінці липня 2024 року. За іншими продуктами не зафіксовано ні відпливу, ні припливу коштів.

Позитивна динаміка в секторі простежується другий день поспіль. Їй передував затяжний період відпливу капіталу, який тривав з 27 серпня по 6 вересня включно.

За спотовими Ethereum-ETF чистий добовий приплив капіталу зафіксовано вперше за 7 торгових днів. Позитивна динаміка простежується за двома продуктами — ETHA і FETH. За іншими ситуація не змінилася.

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Приплив/відтік капіталу в американському секторі спотових Ethereum-ETF.

Приплив/відплив капіталу в американському секторі спотових Ethereum-ETF. Фото: sosovalue.xyz

Водночас на ринку Гонконгу не зафіксовано ні припливу, ні відпливу капіталу за обома категоріями біржових фондів.

Нагадаємо, Morgan Stanley повідомив своїм фінансовим консультантам, що незабаром їм дозволять пропонувати спотові біткоїн-ETF деяким клієнтам, першим серед великих банків Волл-стріт.

Приблизно 15 000 фінансових консультантів фірми Morgan Stanley, починаючи з 7 серпня, зможуть запрошувати відповідних клієнтів придбати акції двох біржових біткоїн-фондів — BlackRock та Fidelity.

Раніше ми писали, що японський фінансовий гігант готується до схвалення біткоїн-ETF.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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