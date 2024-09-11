У спотових Ethereum- та біткоїн-ETF зафіксували приплив капіталу

Торговий день 10 вересня спотові біткоїн- та Ethereum-ETF закрили з припливом коштів

Напередодні в американському секторі спотових біткоїн-ETF та Ethereum-ETF було зафіксовано чистий добовий приплив капіталу. Він склав $116,96 млн і $11,44 млн відповідно.

Згідно з даними SoSo Value, за спотовими біткоїн-ETF позитивною динамікою відзначилися три фонди:

FBTC — $64,16 млн;

ARKB — $12,68 млн;

BTC — $41,13 млн.

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Останній фонд, Bitcoin Mini Trust від постачальника Grayscale Investments, було запущено наприкінці липня 2024 року. За іншими продуктами не зафіксовано ні відпливу, ні припливу коштів.

Позитивна динаміка в секторі простежується другий день поспіль. Їй передував затяжний період відпливу капіталу, який тривав з 27 серпня по 6 вересня включно.

За спотовими Ethereum-ETF чистий добовий приплив капіталу зафіксовано вперше за 7 торгових днів. Позитивна динаміка простежується за двома продуктами — ETHA і FETH. За іншими ситуація не змінилася.

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Водночас на ринку Гонконгу не зафіксовано ні припливу, ні відпливу капіталу за обома категоріями біржових фондів.

Нагадаємо, Morgan Stanley повідомив своїм фінансовим консультантам, що незабаром їм дозволять пропонувати спотові біткоїн-ETF деяким клієнтам, першим серед великих банків Волл-стріт.

Приблизно 15 000 фінансових консультантів фірми Morgan Stanley, починаючи з 7 серпня, зможуть запрошувати відповідних клієнтів придбати акції двох біржових біткоїн-фондів — BlackRock та Fidelity.

Раніше ми писали, що японський фінансовий гігант готується до схвалення біткоїн-ETF.

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За матеріалами Incrypted