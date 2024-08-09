Перший у світі Solana ETF буде запущено в Бразилії: подробиці

Як тільки бразильська фондова біржа B3 отримає дозвіл, перший у світі ETF Solana розпочне торги

Перший спотовий біржовий фонд Solana незабаром має запрацювати в Бразилії. Це повідомлення з’явилося після отримання дозволу від Бразильської комісії з цінних паперів та бірж (CVM). Новина викликала хвилювання в криптовалютній спільноті, яка сподівається, що тепер SOL підніметься на астрономічну висоту.

Перший в Бразилії Solana ETF

QR Asset Management запропонує перший фонд Solana ETF на своїй платформі, а Vortx виступить в ролі менеджера. QR Asset є однією з провідних компаній з управління активами в Бразилії з портфелем в управлінні на суму понад 876 млн реалів (близько $155 млн) та понад 100 000 клієнтів.

Очікується, що спотовий ETF Solana почне торги, як тільки буде отримано дозвіл від бразильської фондової біржі B3. Індекс CME CF Solana Dollar Reference Rate буде визначати ціноутворення фонду. Створений CF Benchmarks, цей індекс забезпечить правдиву оцінку Solana на основі даних про транзакції з провідних криптовалютних бірж.

В цілому, схвалення Solana ETF зміцнює позиції Бразилії на ринку криптовалютних ETF. Бразилія є однією з країн, що сприяють розвитку криптовалют і прийняттю чіткої нормативно-правової бази в екосистемі.

Невизначеність щодо запуску Solana ETF у США

У той час як Бразилія отримала дозвіл регуляторних органів на запуск спотового Solana ETF, США все ще відстають у цьому питанні. Сподівання на ETF на основі Солани в США залишаються невизначеними через регуляторні перешкоди. Ці побоювання виникають, попри заявки на створення ETF на основі Solana від компаній з управління активами VanEck та 21Shares.

Тим часом BlackRock, найбільший керуючий активами в США, відкинув ідею розміщення ETF на основі Solana.

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За матеріалами U.Today