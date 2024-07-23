Інвестори вклали рекордну суму в криптовалютні продукти за кілька тижнів

Інвестиції в цифрові активи продовжують зростати, при цьому більшість капіталів спрямовуються до біржових фондів (ETF)

За останні три тижні криптовалютні інвестори вклали рекордні $3,2 млрд в інвестиційні продукти на базі криптовалют. Це свідчить про зростання оптимізму на ринку, згідно з даними CoinShares.

Лише минулого тижня сумарні інвестиції в криптопроєкти склали $1,35 млрд. Більша частина капіталу вкладалась у біржові фонди (ETF). При цьому обсяги інвестицій у фонди, підтримувані криптовалютою, за тиждень зросли на 45%.

Серед інвестицій лідирують продукти на базі Біткоїна, особливо у США — у BTC було вкладено $1,24 млрд протягом 15-19 липня. Спотові біткоїн-ETF демонстрували чистий приплив інвестицій на Волл-стріт протягом 11 днів поспіль до стрибка минулого тижня.

Так, біткоїн-ETF від BlackRock зумів всього за день отримати приплив на суму $525,5 млн. Загалом цей продукт перевищив $20 млрд активів під управлінням.

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За інформацією постачальника даних SoSoValue, продукти таких емітентів, як BlackRock і Grayscale, налічують понад $60 млрд активів і $17 млрд чистих кумулятивних інвестицій з січня.

Водночас Ethereum обігнав свого конкурента серед альткоїнів Solana за обсягом інвестицій з початку року. Після минулого тижневого припливу в $45 млн, інвестиції в продукти ETH на сьогодні складають $103 млн порівняно з $71 млн у SOL.

Зростальний попит на продукти на базі Ethereum спостерігається на фоні схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) біржових фондів на спотовий ETH. NYSE Arca вже затвердила лістинг та торгівлю акціями спотового Ethereum-ETF від Bitwise та Grayscale, очікуючи остаточного рішення SEC.

Багато хто очікує, що запровадження спотових Ethereum-ETF відкриє шлях для появи більшої кількості ETF на цифрові активи. Емітенти, такі як VanEck, вже подали заявку на ETF на спотовий Solana.

Наразі заявки на Solana-ETF не містять положень щодо стейкінгу, аналогічно до того, як стейкінг було вилучено із заявок на спотовий Ethereum-ETF. Однак комісар SEC Гестер Пірс заявила, що агентство може розглянути можливість дозволу стейкінгу в крипто-ETF.

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За матеріалами Brokker.news, U.Today