Запуск Solana ETF не відбудеться найближчим часом: в BlackRock назвали причини

ІТ-директорка BlackRock Самара Коен вважає, що виведення Solana ETF на ринок не має сенсу. Названо причини

Під час інтерв’ю Bloomberg у понеділок, 29 липня, CIO BlackRock з ETF та індексних інвестицій — Самара Коен — підтвердила, що керуючий активами не планує запускати жодного ETF, включаючи спотовий ETF Solana в найближчому майбутньому. Вона додала, що хоча Біткоїн та Ethereum виправдали їхні очікування, жоден інший криптовалютний актив не наближається до них.

У той час як Біткоїн становить 55% всього крипторинку, Ethereum має частку в 17%. Решта альткоїнів нижче двозначних показників. Таким чином, можуть виникнути проблеми з ліквідністю та маніпуляціями, пов’язані з виведенням на ринок інших криптовалютних ETF, таких як Solana ETF.

В інтерв’ю Bloomberg Коен зазначила:

Самара Коен підтримала позицію керівника відділу цифрових активів BlackRock Роберта Мітчніка. Під час виступу на конференції з питань Біткоїна минулого тижня Мітчнік заявив, що на ринку немає місця для появи інших криптовалютних ETF у майбутньому.

З іншого боку, керуючі активами, такі як VanEck, просувають ETF Solana, заявляючи, що вони бачать високий попит з боку криптовалютної спільноти. Минулого тижня ціна Solana змогла обігнати BNB і вийти на четверте місце. Однак, на тлі загального розпродажу на ринку, SOL торгується на 5% нижче, на рівні $182, станом на момент написання матеріалу.

ІТ-директор BlackRock Самара Коен також заявила, що криптовалютні ETF стануть частиною «Модельних портфелів» до кінця 2024 року. Її заява пролунала, коли вона відповідала на питання про те, як великі фондові компанії, такі як Wells Fargo, Morgan Stanley, UBS та інші, ставляться до впровадження та просування криптовалютних ETF.

BlackRock CIO of ETF and Index Investments Samara Cohen discusses the iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) and expects we’ll see allocation of crypto ETFs in model portfolios by the end of this year and into 2025 https://t.co/5UOLwIRWHL pic.twitter.com/rYqpym7Wqg

— Bloomberg Crypto (@crypto) July 29, 2024