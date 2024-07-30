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Запуск Solana ETF не відбудеться найближчим часом: в BlackRock назвали причини

30.07.2024 14:40
Олеся Крамаренко
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ІТ-директорка BlackRock Самара Коен вважає, що виведення Solana ETF на ринок не має сенсу. Названо причини

Запуск Solana ETF не відбудеться найближчим часом: в BlackRock назвали причини

Фото: freepik.com

Під час інтерв’ю Bloomberg у понеділок, 29 липня, CIO BlackRock з ETF та індексних інвестицій — Самара Коен — підтвердила, що керуючий активами не планує запускати жодного ETF, включаючи спотовий ETF Solana в найближчому майбутньому. Вона додала, що хоча Біткоїн та Ethereum виправдали їхні очікування, жоден інший криптовалютний актив не наближається до них.

BlackRock немає апетиту до Solana ETF

У той час як Біткоїн становить 55% всього крипторинку, Ethereum має частку в 17%. Решта альткоїнів нижче двозначних показників. Таким чином, можуть виникнути проблеми з ліквідністю та маніпуляціями, пов’язані з виведенням на ринок інших криптовалютних ETF, таких як Solana ETF.

В інтерв’ю Bloomberg Коен зазначила:

«Ми дійсно дивимося на інвестиційну привабливість, щоб побачити, що відповідає критеріям, що відповідає планкам, які повинні бути досягнуті в ETF. Для нас, як з погляду інвестиційної привабливості, так і з погляду того, що ми чуємо від наших клієнтів, Біткоїн і Ethereum, безумовно, відповідають цій планці, але пройде деякий час, перш ніж ми побачимо щось інше».

Самара Коен підтримала позицію керівника відділу цифрових активів BlackRock Роберта Мітчніка. Під час виступу на конференції з питань Біткоїна минулого тижня Мітчнік заявив, що на ринку немає місця для появи інших криптовалютних ETF у майбутньому.

З іншого боку, керуючі активами, такі як VanEck, просувають ETF Solana, заявляючи, що вони бачать високий попит з боку криптовалютної спільноти. Минулого тижня ціна Solana змогла обігнати BNB і вийти на четверте місце. Однак, на тлі загального розпродажу на ринку, SOL торгується на 5% нижче, на рівні $182, станом на момент написання матеріалу.

Криптовалютні ETF стануть частиною модельних портфелів

ІТ-директор BlackRock Самара Коен також заявила, що криптовалютні ETF стануть частиною «Модельних портфелів» до кінця 2024 року. Її заява пролунала, коли вона відповідала на питання про те, як великі фондові компанії, такі як Wells Fargo, Morgan Stanley, UBS та інші, ставляться до впровадження та просування криптовалютних ETF.

Вона додала, що всі ці фінансові установи проводять комплексну перевірку, аналіз ризиків тощо, зважуючи роль BTC та ETH у своїх портфелях.

Нагадаємо, минулого тижня BlackRock успішно представив на ринку Ethereum ETF. ETHA від BlackRock продовжує залучати найбільше інвестицій серед подібних фондів.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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