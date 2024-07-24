Як пройшов перший день торгів спотовими Ethereum-ETF

23 липня 2024 року спотові ETF на основі Ethereum вийшли на фондовий ринок США

Загальний обсяг торгів Ethereum ETF за перший день досягнув $1,8 млрд, що становить 23% від обсягу торгів спотовими біткоїн-ETF, зафіксованого під час їхнього дебюту.

У дебютний день спотові ETF на Ефіріумі продемонстрували пристойний обсяг торгів, проте чистий притік коштів склав $107 млн. Як і очікувалось, BlackRock очолив рейтинг, в той час, як Grayscale Ethereum Trust (ETHE) зіграв найбільшу роль у псуванні результатів. Таким чином, Grayscale Ethereum Trust, схоже, робить кроки, подібні до тих, які ми бачили з GBTC після запуску біткоїн-ETF в січні.

DAY ONE in the books for Eth ETFs who did $1b in total volume, which is 23% of what the spot bitcoin ETFs on their first Day and $ETHA did 25% of $IBIT‘s volume. The gap between $ETHE and The Newborn Eight is a healthy +$625m (a sizable chunk of which *should* convert to inflow pic.twitter.com/jaP4dKLrOs — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 23, 2024

У перший день запуску BlackRock Ethereum ETF ETHA зафіксував $265 млн загальних притоків, ставши лідером ринку серед усіх своїх аналогів.

Bitwise Asset Management також вдалося привернути до себе увагу завдяки Bitwise Ether ETF (ETHW), в який було вкладено понад $200 млн. Це був досить непоганий початок для керуючої компанії, оскільки він дав їй змогу випередити інших гравців ринку, таких як Fidelity, на ранній стадії.

Натомість у Fidelity Ether ETF (FETH) загальний притік інвестицій склав понад $70 млн. Інші гравці, такі як Invesco, 21Shares, VanEck та Franklin, отримали притоки в розмірі від $5 до $15 млн.

Grayscale ETHE зіграв головну роль, зафіксувавши приголомшливий відтік $484 млн, що становить 5% від загального обсягу активів фонду в розмірі $10 млрд, що знаходяться в управлінні. За день до цього керуючий активами перерахував $1 млрд в мінітраст Grayscale Ethereum, щоб забезпечити стартовий капітал перед запуском проєкту.

Ціна Ethereum залишається в основному стабільною, торгуючись на рівні $3 450, оскільки інвестори займають вичікувальну позицію, спостерігаючи за реакцією на притоки на ринок.

До речі, днями Ethereum виповнилося 10 років. Розповідаємо, яким був шлях блокчейн-революції.

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За матеріалами coingape.com