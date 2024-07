Як пройшов перший день торгів спотовими Ethereum-ETF

23 липня 2024 року спотові ETF на основі Ethereum вийшли на фондовий ринок США

Загальний обсяг торгів Ethereum ETF за перший день досягнув $1,8 млрд, що становить 23% від обсягу торгів спотовими біткоїн-ETF, зафіксованого під час їхнього дебюту.

У дебютний день спотові ETF на Ефіріумі продемонстрували пристойний обсяг торгів, проте чистий притік коштів склав $107 млн. Як і очікувалось, BlackRock очолив рейтинг, в той час, як Grayscale Ethereum Trust (ETHE) зіграв найбільшу роль у псуванні результатів. Таким чином, Grayscale Ethereum Trust, схоже, робить кроки, подібні до тих, які ми бачили з GBTC після запуску біткоїн-ETF в січні.

DAY ONE in the books for Eth ETFs who did $1b in total volume, which is 23% of what the spot bitcoin ETFs on their first Day and $ETHA did 25% of $IBIT‘s volume. The gap between $ETHE and The Newborn Eight is a healthy +$625m (a sizable chunk of which *should* convert to inflow pic.twitter.com/jaP4dKLrOs

