Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard

08.08.2025 15:30
Ольга Деркач

Криптовалютна біржа Bitget представила новий сервіс, який дає змогу напряму обмінювати криптовалюту на фіат і моментально зараховувати кошти на банківські картки Visa та Mastercard

Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard Фото: chatgpt.com

За словами компанії, це рішення суттєво спрощує процедуру виходу з крипти та усуває типові складнощі з банківськими переказами та P2P-угодами.

Як заявляють у Bitget, нова функція — це швидка та безпечна альтернатива традиційним каналам виведення коштів. Вона підтримує понад 140 фіатних валют, зокрема долар США, євро, фунт стерлінгів, канадський, австралійський долар і японську єну. Таким чином, послуга доступна користувачам по всьому світу.

Зарахування відбувається у режимі реального часу, без участі посередників, що мінімізує затримки. До того ж, відсутність взаємодії зі сторонніми P2P-платформами знижує ризики та підвищує надійність транзакцій.

Скористатися функцією просто: достатньо перейти у розділ «Купити та продати криптовалюту» на платформі, обрати опцію продажу та вказати реквізити картки — фіат надходить миттєво. Механізм базується на вже наявних каналах обробки транзакцій для кредитних і дебетових карт.

Цікаве по темі: Криптобіржа Kraken готується до IPO

«Інтеграція цифрових активів у повсякденне життя означає, що ними має бути так само просто користуватися, як і традиційними грошима. Visa і Mastercard — це одні з найпопулярніших способів оплати у світі. Можливість миттєво конвертувати криптовалюту у фіат і використовувати її через ці платформи — важливий крок до реальної утилітарності цифрових активів», — прокоментувала CEO Bitget Грейсі Чен.

У компанії наголошують, що запуск нової функції — це частина ширшої стратегії по зближенню криптовалют із традиційною фінансовою системою. Оновлення дозволяє користувачам ефективно переводити цифрові активи в готівку й оперативно отримувати доступ до фіатних коштів.

Bitget впевнено просувається до зменшення розриву між криптовалютами та звичайними грошима. Підтримка основних банківських карток — один із ключових кроків глобальної ініціативи щодо покращення фіатної інфраструктури. Серед останніх удосконалень — пришвидшена обробка транзакцій, розширена підтримка валют і глибша інтеграція з локальними платіжними системами.

Фінальна мета Bitget — зробити управління криптоактивами таким же простим і доступним, як використання звичних банківських інструментів.

Джерело: Incrypted.

Рубрики: MasterсardVisaКриптовалютиСвітНовини
