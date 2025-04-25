Криптобіржа BYDFi запустила платформу для ончейн-торгівлі: що відомо про MoonX

У квітні 2025 року криптобіржа BYDFi здійснила стратегічний прорив, презентувавши новий продукт — MoonX, розумний інструмент для ончейн-торгівлі з фокусом на мемкоїни. Презентація відбулася в межах Paris Blockchain Week. Цей запуск не лише закріплює позиції платформи на глобальному ринку, а й знаменує перехід до нової ери — гібридної архітектури CEX+DEX, що поєднує централізовану ефективність із децентралізованою свободою

Для початку нагадаємо, що BYDFi — це універсальна соціальна платформа для торгівлі криптовалютами, створена для індивідуальних інвесторів. З 2020 року BYDFi пропонує професійні, зручні та інноваційні рішення для глобальної аудиторії: спотову торгівлю та інвестиції, безстрокові контракти, стратегію мартингейл, торгові сітки (спотові/ф’ючерсні) тощо.

Під гаслом «BUIDL Your Dream Finance» платформа підносить торгівлю криптовалютами на новий рівень. Компанія прагне надати користувачам автономію та залишити помітний слід у розвитку галузі.

BYDFi було офіційно запущено у 2020 році під назвою BitYard. Через майже три роки онлайн-роботи у січні 2023 року, враховуючи зміни на ринку криптовалют, компанія змінила назву на BYDFi. Вона формує екосистему для трейдерів, проєктних команд, медіа та спільнот, ідеальну як для новачків, так і для досвідчених гравців.

Наразі BYDFi обслуговує користувачів у понад 190 країнах світу. Їй довіряє понад 1 мільйон учасників крипторинку.

Що таке MoonX і навіщо він потрібен?

MoonX — це Web3-інструмент для торгівлі ончейн-активами, створений спеціально для інвесторів, які полюють на MemeCoin, зокрема тими, що мають потенціал зростання у понад 1000 разів. Платформа поєднує інтелектуальні алгоритми фільтрації, моніторинг «розумних грошей» (відстеження динаміки китів і топ-гаманців), швидке підключення нових токенів і автоматичне зниження витрат на транзакції, пропонуючи користувачам максимально простий, безпечний і швидкий доступ до світу Web3.

BYDFi MoonX для memecoin трейдингу підтримує екосистеми Solana, BNB Chain та інші провідні блокчейни, і вже інтегрований із провідними DEX-платформами, зокрема Pump.fun, Raydium і PancakeSwap. У центрі функціональності — більше ніж 500 000 мемкоїн-активів, які можна відстежувати, фільтрувати, аналізувати та торгувати — без необхідності підключати зовнішній гаманець. Платформа допомагає користувачам ухвалювати інвестиційні рішення на основі актуальних даних і максимізувати прибутки.

Основні функції та переваги MoonX

Широке охоплення ринку MemeCoin — понад 500 000 торгових пар

Механізм швидкого лістингу : дозволяє користувачам першими торгувати новими мемкоїнами, збільшуючи шанс вчасно знайти монету з потенціалом у 1000x.

: дозволяє користувачам першими торгувати новими мемкоїнами, збільшуючи шанс вчасно знайти монету з потенціалом у 1000x. Надзвичайно плавний торговий досвід : MoonX поєднує рівень зручності CEX з гнучкістю DEX, забезпечуючи виконання угод за мілісекунди з мінімальним ціновим відхиленням.

: MoonX поєднує рівень зручності CEX з гнучкістю DEX, забезпечуючи виконання угод за мілісекунди з мінімальним ціновим відхиленням. Моніторинг у режимі реального часу: вбудовані інструменти аналітики MemeCoin, включно з відстеженням адрес холдерів, обсягів торгів і руху «розумних грошей» (Smart Money), дозволяють бачити активність великих гаманців та інституційних гравців.

MoonX інтегрує ліквідність з ончейн-джерел, забезпечуючи найкращі умови для торгівлі популярними та щойно запущеними мемкоїнами.

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Професійні торгові інструменти

Купівля/продаж в один клік — ідеально підходить для трейдерів, що працюють на високих обертах.

— ідеально підходить для трейдерів, що працюють на високих обертах. Лімітні та ринкові ордери — дозволяють точно визначати точки входу та виходу.

— дозволяють точно визначати точки входу та виходу. Take-Profit і Stop-Loss — автоматичне закриття угод на заданих рівнях для фіксації прибутку чи обмеження збитків.

— автоматичне закриття угод на заданих рівнях для фіксації прибутку чи обмеження збитків. Продаж половини при подвоєнні — стратегія, що повертає початкову інвестицію при подвоєнні ціни активу, а решта активів стає «безкоштовною» (безризиковою).

Відстеження розумних грошей та копітрейдинг

Копітрейдинг в один клік — автоматичне повторення дій китів, інфлюенсерів (KOL) та інституцій.

— автоматичне повторення дій китів, інфлюенсерів (KOL) та інституцій. Рейтинги популярних мемтокенів за категоріями — формуються на основі аналізу блокчейну та торгової активності, що допомагає виявити найперспективніші активи.

«Alpha» — трекер гарячих Meme-активів у реальному часі

Оновлена функція MoonX «Alpha» визначає найактивніші й найтрендовіші мемкоїни на основі торгівлі у блокчейні, настроїв спільноти та припливу капіталу.

Розглянемо невелике порівняння умов, що пропонують різні біржі:

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Як працює MoonX: ключові можливості

MoonX вирішує одразу кілька проблем, з якими стикаються криптотрейдери:

Швидкий запуск токенів

Платформа автоматично виявляє щойно створені токени завдяки інтеграції з API таких сервісів, як Pump.fun. Нові монети можуть бути додані до MoonX протягом 30 хвилин, що дає трейдерам ранній доступ ще до зростання хайпу.

Розумна фільтрація ризиків

MoonX аналізує параметри смарт-контрактів, наявність у чорних списках, статус блокування токенів і дозволи контрактів. Система блокує 97% потенційно шкідливих активів, відсікаючи сками та підозрілі монети.

Копіювання «розумних грошей»

Користувачі можуть відстежувати мільйони ончейн-адрес, зокрема дії китів, KOL і фондів. Платформа дозволяє повторювати їхні стратегії одним кліком, фактично реалізуючи копітрейдинг на DEX.

Оптимізація комісій

Вбудований алгоритм оптимізує маршрути транзакцій і gas-фі, дозволяючи обирати дешевші або швидші варіанти виконання ордерів.

Розширена архітектура безпеки

MoonX співпрацює з Safeheron і впроваджує технології MPC (розподілені обчислення) та TEE (захищене середовище виконання) для створення децентралізованої системи керування ключами найвищого рівня безпеки. Розглянемо це детальніше.

Безпека MPC та TEE

MPC — розподілення ключа на частини, що виключає ризик його компрометації.

TEE — підпис угод відбувається в ізольованому середовищі, захищеному від зовнішнього втручання.

Криптографія нового покоління — використання ECDSA та EdDSA забезпечує цілісність даних і захист приватних ключів.

Безпечна торгівля з різних пристроїв

Підтримка веб- та мобільної торгівлі, з підписом транзакцій у безпечному середовищі.

Двофакторна автентифікація (MFA) та авторизація на блокчейні — додатковий рівень безпеки.

Аудит від стороннього авторитетного органу GoPlus

Інтеграція з GoPlus для аудиту смарт-контрактів, виявлення вразливостей і шахрайських проєктів (наприклад, Rug Pull).

Реальні попередження про ризики й оперативні повідомлення знижують ймовірність втрат.

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MoonX як частина стратегії BYDFi

Запуск MoonX — це не окремий експеримент, а продовження стратегії, розпочатої з моменту ребрендингу BYDFi (раніше — BitYard) у січні 2023 року. Як пояснює співзасновник платформи Майкл Хунг (Michael Hung), майбутнє бірж — це не вибір між CEX і DEX, а інтеграція найкращих якостей обох.

«Традиційні біржі поступово відходять від змагання, заснованого виключно на швидкості торгівлі та розмірі комісій, і переходять до ширшої конкуренції екосистем, — зазначив Майкл Хунг під час презентації MoonX. — Стрімке зростання популярності мемкоїнів створює нову хвилю залучення користувачів. Майбутні лідери ринку — це не лише ті, хто забезпечує швидке виконання ордерів і низькі комісії на централізованих біржах, а й ті платформи, які зможуть одночасно поєднати ончейн-екосистему з реальними потребами користувачів».

Варто зазначити, що платформа BYDFi пройшла шлях від нішевої біржі до одного з глобальних лідерів ринку, увійшовши у 2023 році до списку топ-10 криптобірж світу за версією Forbes.

Сьогодні BYDFi обслуговує сотні тисяч користувачів, пропонуючи:

понад 600 криптовалют у спотовій торгівлі;

безстрокові контракти з плечем до 200x;

можливість торгувати з мінімальним депозитом — від $10;

автоматизовані стратегії: грід (Grid Trading), мартингейл (Martingale Strategy), спот-інвестиції (Spot Investment);

демо-режим для новачків із 100 000 USDT;

торгівлю без KYC — вивід до 1,5 BTC/день.

BYDFi також співпрацює з Ledger, впроваджуючи апаратні гаманці для покращення безпеки активів.

Новий стандарт ончейн-доступу

MoonX вирішує ключову проблему, через яку багато користувачів не йдуть в ончейн — складність процесів і страх втрати активів. Платформа дозволяє торгувати без гаманця, без seed-фраз і без складної технічної взаємодії.

Все, що потрібно — акаунт BYDFi. Далі — кілька кліків, і ви вже в ончейні: досліджуєте нові токени, повторюєте дії досвідчених гравців і контролюєте ризики через автоматичні фільтри.

Також BYDFi пропонує акцію для новачків — жодних торгових або gas-комісій. Це можливість протестувати платформу, спробувати нові токени та відчути потенціал ончейн-торгівлі без витрат.

Висновок

Запуск MoonX — це не просто ще один Web3-продукт. Це відображення майбутнього криптобірж, де немає розриву між централізованими та децентралізованими рішеннями. BYDFi вдалося те, що багато хто ще тільки планує: інтегрувати швидкість і глибину CEX із прозорістю та відкритістю DEX — у єдину екосистему.

І тепер, коли ончейн-торгівля стає новим мейнстрімом, MoonX пропонує бути не спостерігачем, а учасником — з першого дня.

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