Криптобіржа BYDFi запустила платформу для ончейн-торгівлі: що відомо про MoonX

У квітні 2025 року криптобіржа BYDFi здійснила стратегічний прорив, презентувавши новий продукт — MoonX, розумний інструмент для ончейн-торгівлі з фокусом на мемкоїни. Презентація відбулася в межах Paris Blockchain Week. Цей запуск не лише закріплює позиції платформи на глобальному ринку, а й знаменує перехід до нової ери — гібридної архітектури CEX+DEX, що поєднує централізовану ефективність із децентралізованою свободою
Для початку нагадаємо, що BYDFi — це універсальна соціальна платформа для торгівлі криптовалютами, створена для індивідуальних інвесторів. З 2020 року BYDFi пропонує професійні, зручні та інноваційні рішення для глобальної аудиторії: спотову торгівлю та інвестиції, безстрокові контракти, стратегію мартингейл, торгові сітки (спотові/ф’ючерсні) тощо.
Під гаслом «BUIDL Your Dream Finance» платформа підносить торгівлю криптовалютами на новий рівень. Компанія прагне надати користувачам автономію та залишити помітний слід у розвитку галузі.
BYDFi було офіційно запущено у 2020 році під назвою BitYard. Через майже три роки онлайн-роботи у січні 2023 року, враховуючи зміни на ринку криптовалют, компанія змінила назву на BYDFi. Вона формує екосистему для трейдерів, проєктних команд, медіа та спільнот, ідеальну як для новачків, так і для досвідчених гравців.
Наразі BYDFi обслуговує користувачів у понад 190 країнах світу. Їй довіряє понад 1 мільйон учасників крипторинку.
Що таке MoonX і навіщо він потрібен?
MoonX — це Web3-інструмент для торгівлі ончейн-активами, створений спеціально для інвесторів, які полюють на MemeCoin, зокрема тими, що мають потенціал зростання у понад 1000 разів. Платформа поєднує інтелектуальні алгоритми фільтрації, моніторинг «розумних грошей» (відстеження динаміки китів і топ-гаманців), швидке підключення нових токенів і автоматичне зниження витрат на транзакції, пропонуючи користувачам максимально простий, безпечний і швидкий доступ до світу Web3.
BYDFi MoonX для memecoin трейдингу підтримує екосистеми Solana, BNB Chain та інші провідні блокчейни, і вже інтегрований із провідними DEX-платформами, зокрема Pump.fun, Raydium і PancakeSwap. У центрі функціональності — більше ніж 500 000 мемкоїн-активів, які можна відстежувати, фільтрувати, аналізувати та торгувати — без необхідності підключати зовнішній гаманець. Платформа допомагає користувачам ухвалювати інвестиційні рішення на основі актуальних даних і максимізувати прибутки.
Основні функції та переваги MoonX
Широке охоплення ринку MemeCoin — понад 500 000 торгових пар
- Механізм швидкого лістингу: дозволяє користувачам першими торгувати новими мемкоїнами, збільшуючи шанс вчасно знайти монету з потенціалом у 1000x.
- Надзвичайно плавний торговий досвід: MoonX поєднує рівень зручності CEX з гнучкістю DEX, забезпечуючи виконання угод за мілісекунди з мінімальним ціновим відхиленням.
- Моніторинг у режимі реального часу: вбудовані інструменти аналітики MemeCoin, включно з відстеженням адрес холдерів, обсягів торгів і руху «розумних грошей» (Smart Money), дозволяють бачити активність великих гаманців та інституційних гравців.
MoonX інтегрує ліквідність з ончейн-джерел, забезпечуючи найкращі умови для торгівлі популярними та щойно запущеними мемкоїнами.
Читайте також: Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні
Професійні торгові інструменти
- Купівля/продаж в один клік — ідеально підходить для трейдерів, що працюють на високих обертах.
- Лімітні та ринкові ордери — дозволяють точно визначати точки входу та виходу.
- Take-Profit і Stop-Loss — автоматичне закриття угод на заданих рівнях для фіксації прибутку чи обмеження збитків.
- Продаж половини при подвоєнні — стратегія, що повертає початкову інвестицію при подвоєнні ціни активу, а решта активів стає «безкоштовною» (безризиковою).
Відстеження розумних грошей та копітрейдинг
- Копітрейдинг в один клік — автоматичне повторення дій китів, інфлюенсерів (KOL) та інституцій.
- Рейтинги популярних мемтокенів за категоріями — формуються на основі аналізу блокчейну та торгової активності, що допомагає виявити найперспективніші активи.
«Alpha» — трекер гарячих Meme-активів у реальному часі
Оновлена функція MoonX «Alpha» визначає найактивніші й найтрендовіші мемкоїни на основі торгівлі у блокчейні, настроїв спільноти та припливу капіталу.
Розглянемо невелике порівняння умов, що пропонують різні біржі:
Цікаве по темі: Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
Як працює MoonX: ключові можливості
MoonX вирішує одразу кілька проблем, з якими стикаються криптотрейдери:
- Швидкий запуск токенів
Платформа автоматично виявляє щойно створені токени завдяки інтеграції з API таких сервісів, як Pump.fun. Нові монети можуть бути додані до MoonX протягом 30 хвилин, що дає трейдерам ранній доступ ще до зростання хайпу.
- Розумна фільтрація ризиків
MoonX аналізує параметри смарт-контрактів, наявність у чорних списках, статус блокування токенів і дозволи контрактів. Система блокує 97% потенційно шкідливих активів, відсікаючи сками та підозрілі монети.
- Копіювання «розумних грошей»
Користувачі можуть відстежувати мільйони ончейн-адрес, зокрема дії китів, KOL і фондів. Платформа дозволяє повторювати їхні стратегії одним кліком, фактично реалізуючи копітрейдинг на DEX.
- Оптимізація комісій
Вбудований алгоритм оптимізує маршрути транзакцій і gas-фі, дозволяючи обирати дешевші або швидші варіанти виконання ордерів.
Розширена архітектура безпеки
MoonX співпрацює з Safeheron і впроваджує технології MPC (розподілені обчислення) та TEE (захищене середовище виконання) для створення децентралізованої системи керування ключами найвищого рівня безпеки. Розглянемо це детальніше.
Безпека MPC та TEE
- MPC — розподілення ключа на частини, що виключає ризик його компрометації.
- TEE — підпис угод відбувається в ізольованому середовищі, захищеному від зовнішнього втручання.
- Криптографія нового покоління — використання ECDSA та EdDSA забезпечує цілісність даних і захист приватних ключів.
Безпечна торгівля з різних пристроїв
- Підтримка веб- та мобільної торгівлі, з підписом транзакцій у безпечному середовищі.
- Двофакторна автентифікація (MFA) та авторизація на блокчейні — додатковий рівень безпеки.
Аудит від стороннього авторитетного органу GoPlus
- Інтеграція з GoPlus для аудиту смарт-контрактів, виявлення вразливостей і шахрайських проєктів (наприклад, Rug Pull).
- Реальні попередження про ризики й оперативні повідомлення знижують ймовірність втрат.
Читайте популярне: Мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку
MoonX як частина стратегії BYDFi
Запуск MoonX — це не окремий експеримент, а продовження стратегії, розпочатої з моменту ребрендингу BYDFi (раніше — BitYard) у січні 2023 року. Як пояснює співзасновник платформи Майкл Хунг (Michael Hung), майбутнє бірж — це не вибір між CEX і DEX, а інтеграція найкращих якостей обох.
«Традиційні біржі поступово відходять від змагання, заснованого виключно на швидкості торгівлі та розмірі комісій, і переходять до ширшої конкуренції екосистем, — зазначив Майкл Хунг під час презентації MoonX. — Стрімке зростання популярності мемкоїнів створює нову хвилю залучення користувачів. Майбутні лідери ринку — це не лише ті, хто забезпечує швидке виконання ордерів і низькі комісії на централізованих біржах, а й ті платформи, які зможуть одночасно поєднати ончейн-екосистему з реальними потребами користувачів».
Варто зазначити, що платформа BYDFi пройшла шлях від нішевої біржі до одного з глобальних лідерів ринку, увійшовши у 2023 році до списку топ-10 криптобірж світу за версією Forbes.
Сьогодні BYDFi обслуговує сотні тисяч користувачів, пропонуючи:
- понад 600 криптовалют у спотовій торгівлі;
- безстрокові контракти з плечем до 200x;
- можливість торгувати з мінімальним депозитом — від $10;
- автоматизовані стратегії: грід (Grid Trading), мартингейл (Martingale Strategy), спот-інвестиції (Spot Investment);
- демо-режим для новачків із 100 000 USDT;
- торгівлю без KYC — вивід до 1,5 BTC/день.
BYDFi також співпрацює з Ledger, впроваджуючи апаратні гаманці для покращення безпеки активів.
Новий стандарт ончейн-доступу
MoonX вирішує ключову проблему, через яку багато користувачів не йдуть в ончейн — складність процесів і страх втрати активів. Платформа дозволяє торгувати без гаманця, без seed-фраз і без складної технічної взаємодії.
Все, що потрібно — акаунт BYDFi. Далі — кілька кліків, і ви вже в ончейні: досліджуєте нові токени, повторюєте дії досвідчених гравців і контролюєте ризики через автоматичні фільтри.
Також BYDFi пропонує акцію для новачків — жодних торгових або gas-комісій. Це можливість протестувати платформу, спробувати нові токени та відчути потенціал ончейн-торгівлі без витрат.
Висновок
Запуск MoonX — це не просто ще один Web3-продукт. Це відображення майбутнього криптобірж, де немає розриву між централізованими та децентралізованими рішеннями. BYDFi вдалося те, що багато хто ще тільки планує: інтегрувати швидкість і глибину CEX із прозорістю та відкритістю DEX — у єдину екосистему.
І тепер, коли ончейн-торгівля стає новим мейнстрімом, MoonX пропонує бути не спостерігачем, а учасником — з першого дня.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз
Кійосакі назвав свій новий улюблений актив
Скільки втратив крипторинок з моменту повернення Трампа в Білий дім