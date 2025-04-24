Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування криптовалюти

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram.

В ньому передбачається визначення віртуального активу, як особливого виду цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Проєкт поділяє усі віртуальні активи на три основні категорії:

токени з прив’язкою до активів — їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно;

токени електронних грошей — прив’язані до однієї офіційної валюти;

інші віртуальні активи — категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів.

Комітет запропонував модель регулювання віртуальних активів — регулятор самостійно визначатиме, які саме віртуальні активи (окрім токенів, прив’язаних до активів чи електронних грошей) підпадатимуть під дію нового закону:

право власності на віртуальні активи підтверджується володінням засобами доступу (наприклад, криптоключами). Передбачена презумпція законності володіння.

публічна пропозиція активів вимагатиме обов’язкову «білу книгу» — документ з детальною інформацією про актив, емітента та ризики.

«Біла книга» має бути достовірною, зрозумілою та не вводити в оману. Усі маркетингові матеріали мають відповідати їй та містити застереження.

провайдери послуг (торгівля, зберігання, перекази) зобов’язані пройти авторизацію, відповідати вимогам і гарантувати захист клієнтів.

захист інвесторів передбачає прозорість, розкриття інформації та боротьбу з маніпуляціями й інсайдом.

оподаткування стане ключовим елементом — саме його відсутність у попередньому законі не дозволила йому запрацювати.

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У законопроєкті пропонуються нові правила для оподаткування доходів, пов’язаних із віртуальними активами.

1. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Доходи від операцій з віртуальними активами (ВА) оподатковуватимуться окремо від інших інвестиційних прибутків. Податок сплачуватиметься не з повної суми доходу, а лише з прибутку — тобто з різниці між сумою продажу та витратами на придбання ВА протягом року. Фізична особа повинна самостійно декларувати такі доходи й сплачувати податки.

Окремі операції звільняються від оподаткування: обмін одних ВА на інші, продаж ВА у межах однієї мінімальної зарплати, а також отримання ВА безкоштовно — від емітента або за надання персональних даних. У разі збитків від попередніх операцій, їх можна враховувати для зменшення оподатковуваної бази.

Для ВА, куплених до набрання чинності законом, передбачена пільгова ставка ПДФО — 5%, якщо їх буде продано у 2026 році.

2. Податок на прибуток юридичних осіб

Для компаній, що працюють із ВА, вводяться спеціальні податкові коригування, подібні до тих, які застосовуються при операціях з цінними паперами. Це стосується правил обліку та оподаткування прибутку. Перелік дозволених витрат, пов’язаних з операціями з ВА, затверджуватиме Міністерство фінансів за участю регулятора.

3. Податок на додану вартість (ПДВ)

Операції з віртуальними активами не підлягають оподаткуванню ПДВ. Це стосується їх випуску, продажу, обміну й погашення. Також ПДВ не стягується з більшості послуг, пов’язаних з обігом ВА. Винятки становлять: операції з NFT, ВА, що надають право на отримання товарів або послуг, а також консультаційні послуги — вони оподатковуються за стандартними правилами.

4. Спрощена система оподаткування

Закон забороняє платникам єдиного податку здійснювати операції з ВА. Крім того, компанії, що надають послуги, пов’язані з обігом ВА, не можуть працювати за спрощеною системою оподаткування.

5. Адміністрування та звітність

Усі компанії, які надають послуги у сфері обігу ВА та працюють з українськими резидентами, зобов’язані зареєструватися у податкових органах. Вони також повинні щорічно звітувати про свої операції з ВА, що стосуються фізичних і юридичних осіб України.

Передбачені штрафи за порушення: у 2026 році — 10% від основного розміру штрафу, а в 2027–2029 роках — 25%.

Передбачається, що вищезгадані зміни до Податкового кодексу запрацюють з 1 січня 2026 року.

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