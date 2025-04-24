close-btn
PaySpaceMagazine

Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні

24.04.2025 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування криптовалюти

Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні Фото: pngwing.com, freepik.com

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram.

В ньому передбачається визначення віртуального активу, як особливого виду цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Проєкт поділяє усі віртуальні активи на три основні категорії:

  • токени з прив’язкою до активів — їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно;
  • токени електронних грошей — прив’язані до однієї офіційної валюти;
  • інші віртуальні активи — категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів.

Комітет запропонував модель регулювання віртуальних активів — регулятор самостійно визначатиме, які саме віртуальні активи (окрім токенів, прив’язаних до активів чи електронних грошей) підпадатимуть під дію нового закону:

  • право власності на віртуальні активи підтверджується володінням засобами доступу (наприклад, криптоключами). Передбачена презумпція законності володіння.
  • публічна пропозиція активів вимагатиме обов’язкову «білу книгу» — документ з детальною інформацією про актив, емітента та ризики.
  • «Біла книга» має бути достовірною, зрозумілою та не вводити в оману. Усі маркетингові матеріали мають відповідати їй та містити застереження.
  • провайдери послуг (торгівля, зберігання, перекази) зобов’язані пройти авторизацію, відповідати вимогам і гарантувати захист клієнтів.
  • захист інвесторів передбачає прозорість, розкриття інформації та боротьбу з маніпуляціями й інсайдом.
  • оподаткування стане ключовим елементом — саме його відсутність у попередньому законі не дозволила йому запрацювати.

Цікаве по темі: Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

У законопроєкті пропонуються нові правила для оподаткування доходів, пов’язаних із віртуальними активами.

1. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Доходи від операцій з віртуальними активами (ВА) оподатковуватимуться окремо від інших інвестиційних прибутків. Податок сплачуватиметься не з повної суми доходу, а лише з прибутку — тобто з різниці між сумою продажу та витратами на придбання ВА протягом року. Фізична особа повинна самостійно декларувати такі доходи й сплачувати податки.

Окремі операції звільняються від оподаткування: обмін одних ВА на інші, продаж ВА у межах однієї мінімальної зарплати, а також отримання ВА безкоштовно — від емітента або за надання персональних даних. У разі збитків від попередніх операцій, їх можна враховувати для зменшення оподатковуваної бази.

Для ВА, куплених до набрання чинності законом, передбачена пільгова ставка ПДФО — 5%, якщо їх буде продано у 2026 році.

2. Податок на прибуток юридичних осіб

Для компаній, що працюють із ВА, вводяться спеціальні податкові коригування, подібні до тих, які застосовуються при операціях з цінними паперами. Це стосується правил обліку та оподаткування прибутку. Перелік дозволених витрат, пов’язаних з операціями з ВА, затверджуватиме Міністерство фінансів за участю регулятора.

3. Податок на додану вартість (ПДВ)

Операції з віртуальними активами не підлягають оподаткуванню ПДВ. Це стосується їх випуску, продажу, обміну й погашення. Також ПДВ не стягується з більшості послуг, пов’язаних з обігом ВА. Винятки становлять: операції з NFT, ВА, що надають право на отримання товарів або послуг, а також консультаційні послуги — вони оподатковуються за стандартними правилами.

4. Спрощена система оподаткування

Закон забороняє платникам єдиного податку здійснювати операції з ВА. Крім того, компанії, що надають послуги, пов’язані з обігом ВА, не можуть працювати за спрощеною системою оподаткування.

5. Адміністрування та звітність

Усі компанії, які надають послуги у сфері обігу ВА та працюють з українськими резидентами, зобов’язані зареєструватися у податкових органах. Вони також повинні щорічно звітувати про свої операції з ВА, що стосуються фізичних і юридичних осіб України.

Передбачені штрафи за порушення: у 2026 році — 10% від основного розміру штрафу, а в 2027–2029 роках — 25%.

Передбачається, що вищезгадані зміни до Податкового кодексу запрацюють з 1 січня 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend

Кійосакі назвав свій новий улюблений актив

Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку 24.04.2025

Мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку
Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend 24.04.2025

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend
Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF 23.04.2025

Компанія Трампа запартнерилась з Crypto.com для запуску криптовалютних ETF
Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз 23.04.2025

Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз
Кійосакі назвав свій новий улюблений актив 23.04.2025

Кійосакі назвав свій новий улюблений актив
Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн 23.04.2025

Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  18:30

Сергій Тігіпко купив Ідея Банк за $36,5 млн

 Сьогодні  17:00

Ощадбанк домігся арешту €87 млн російських активів у Франції

 Сьогодні  16:30

Український застосунок визнали найкращим стримінговим сервісом 2025 року

 Сьогодні  15:00

Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні

 Сьогодні  13:30

Названо, скільки заробив Revolut у 2024 році

 Сьогодні  12:00

Мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку

 Сьогодні  11:00

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber