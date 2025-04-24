Мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку

Крипторинок почав стрімке відновлення, і хоча ціни на всі криптовалюти піднялися, найбільше зростає ринок мемкоїнів. З огляду на це, дізнаємося, на які мемкоїни варто вернути увагу зараз

MIND of Pepe

MIND of Pepe — це вірусний передпродажний збір коштів на створення ШІ-агента, який визначає торгові можливості і навіть може запускати власні проєкти.

Наразі попередній продаж зібрав понад $8 млн, що свідчить про реальну привабливість на ринку. Однак він залишається на ранніх стадіях і, схоже, вийде на ринок в ідеальний час. Це налаштовує його на серйозний ріст.

Агент MIND of Pepe буде автономно сканувати крипторинок для виявлення тенденцій, консолідуючи їх у дієві інсайти та ділячись ними зі спільнотою. А якщо він знайде прогалини на ринку, то зможе запустити власні токени, щоб заповнити їх.

Завдяки брендингу на тему Pepe та відчутній корисності ШІ, MIND of Pepe має великий потенціал зростання в найближчі місяці.

Floki

Floki — ще один мемкоїн з реальною корисністю. Це проєкт на тему вікінгів з грою Play-to-Earn, DeFi-додатком, стейкінгом і NFT.

Наразі Floki є восьмим за величиною мемкоїном і третьою за величиною монетою з реальною корисністю, поступаючись лише Shiba Inu та Bonk.

Однак орієнтація Floki на реальне впровадження відрізняє його від двох інших мемкоїнів, орієнтованих на корисність.

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Myro

Не можна заперечувати, що екосистема Solana є основним місцем для торгівлі мемкоїнами, але зараз найбільша можливість може бути пов’язана не з Bonk або Dogwifhat — можливо, навіть не з мемкоїнами на основі ШІ на платформі Solana.

Найбільшою можливістю може стати Myro, монета, яка, схоже, знаходиться на початковій стадії величезного відновлення.

Коли сезон мемкоїнів Solana вперше розпочався в 4 кварталі 2023 року, Myro був другим за величиною мемкоїном після Bonk. Однак посилення конкуренції та «синдром блискучого об’єкта» відвернули людей від Myro до конкурентів, таких як Dogwifhat. Але наразі Myro має потенціал для того, щоб перевершити свої показники.

Його ціна зросла на 79%, але все ще залишається на 95% нижче свого історичного максимуму. Його нещодавнє зростання вказує на те, що висхідний тренд продовжиться, а простір для відновлення ATH залишає величезний простір для зростання.

Fartcoin

Fartcoin очолив ралі зростання мемкоїнів. Він переживає свій власний бичачий ринок вже кілька тижнів.

Навіть на початку цього місяця, коли відчай охопив традиційні фінансові ринки, Fartcoin продовжував зростати. І сьогодні він продовжує свою вибухову серію з ростом на 9,6%. І це вже більш ніж в 4 рази більше, ніж шість тижнів тому.

Той факт, що Fartcoin вже так сильно виріс, в той час як більшість мемкрїнів тільки прокидаються, вказує на те, що він може продовжувати лідирувати на ринку в найближчі місяці.

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Джерело: Modern Diplomacy.