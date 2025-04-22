4 криптовалюти, які варто розглянути для інвестицій

Знайти ідеальну криптовалюту складно, оскільки ринок швидко змінюється, і те, що виглядає добре сьогодні, може змінитися завтра

Тож розглянемо 4 криптовалюти, за якими багато експертів та аналітиків радять стежити цього року, виходячи з їхніх технологій, впровадження та потенціалу.

Біткоїн (BTC)

Біткоїн — перша і найвідоміша криптовалюта. Уявіть собі, що це цифрове золото — децентралізоване сховище цінності, яке не контролюється жодним суб’єктом.

Чому Біткоїн цікавий у 2025 році і в довгостроковій перспективі:

лідер ринку: Біткоїн стабільно має найбільшу ринкову капіталізацію, впливаючи на весь крипторинок;

інституційне прийняття: запуск і постійний інтерес до біткоїн-ETF спростили доступ традиційним інвесторам та установам до біткоїнів;

дефіцит: Біткоїн має фіксований ліміт пропозиції (21 млн монет). Такі події, як халвінг, зменшують швидкість створення нових біткоїнів, що потенційно збільшує дефіцит з часом;

стабільність (відносна): хоча Біткоїн все ще волатильний порівняно з традиційними активами, його часто вважають більш усталеним і потенційно стабільним, ніж інші криптовалюти.

Ethereum (ETH)

Ethereum — це не просто валюта, це децентралізована платформа, що дозволяє укладати смарт-контракти — контракти, які самі себе виконують і умови яких записані безпосередньо в коді.

Чому Ethereum цікавий у довгостроковій перспективі:

домінуюча екосистема: Ethereum є основою для переважної більшості DeFi і NFT активності. Його корисність стимулює попит;

постійні оновлення: Ethereum перейшов на більш енергоефективну систему підтвердження частки (Proof-of-Stake) і продовжує випускати оновлення, спрямовані на поліпшення масштабованості. Ці зміни можуть зробити його ще більш привабливим;

потенційна дефляція: після злиття частина комісії за транзакції згорає, що з часом може зменшити загальну пропозицію ETH і призвести до дефіциту.

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Chainlink (LINK)

Chainlink — це не типова блокчейн-платформа; це децентралізована мережа оракулів. Оракули мають вирішальне значення, оскільки вони безпечно переносять дані реального світу в блокчейн, дозволяючи смарт-контрактам взаємодіяти з позамережевими подіями.

Чому Chainlink цікавий у 2025 році і в довгостроковій перспективі:

важлива інфраструктура: у міру того, як DeFi та інші блокчейн-застосунки стають все більш складними, зростає потреба в надійних реальних даних. Chainlink є лідером у наданні цієї життєво важливої послуги;

міцні партнерські відносини: Chainlink встановила численні партнерські відносини в криптопросторі і навіть співпрацює з традиційними гігантами, щоб дослідити інтеграцію блокчейну;

унікальний приклад використання: специфічна, критична роль в екосистемі робить її потенційно цінним довгостроковим активом для тих, хто робить ставку на зростаючу інтеграцію технології блокчейн.

Cardano (ADA)

Cardano — ще одна блокчейн-платформа, орієнтована на смарт-контракти та застосунки, подібно до Ethereum. Однак вона відрізняється сильним акцентом на рецензованих академічних дослідженнях і методичним процесом розробки, орієнтованим на безпеку.

Чому Cardano цікавий у довгостроковій перспективі:

безпека і стійкість: підхід, заснований на дослідженнях, спрямований на створення високозахищеної, масштабованої і стійкої платформи;

стабільний розвиток: Хоча іноді його критикують за повільніше розгортання оновлень порівняно з конкурентами, цей методичний підхід приваблює інвесторів, які шукають довгострокову стабільність і надійність;

зростаюча екосистема: Cardano неухильно розбудовує свою екосистему dApps та DeFi протоколів. Фокус на формальних методах і безпеці може привабити певні типи проєктів і користувачів.

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Джерело: APN News.