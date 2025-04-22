4 криптовалюти, які варто розглянути для інвестицій

Знайти ідеальну криптовалюту складно, оскільки ринок швидко змінюється, і те, що виглядає добре сьогодні, може змінитися завтра
Тож розглянемо 4 криптовалюти, за якими багато експертів та аналітиків радять стежити цього року, виходячи з їхніх технологій, впровадження та потенціалу.
Біткоїн (BTC)
Біткоїн — перша і найвідоміша криптовалюта. Уявіть собі, що це цифрове золото — децентралізоване сховище цінності, яке не контролюється жодним суб’єктом.
Чому Біткоїн цікавий у 2025 році і в довгостроковій перспективі:
- лідер ринку: Біткоїн стабільно має найбільшу ринкову капіталізацію, впливаючи на весь крипторинок;
- інституційне прийняття: запуск і постійний інтерес до біткоїн-ETF спростили доступ традиційним інвесторам та установам до біткоїнів;
- дефіцит: Біткоїн має фіксований ліміт пропозиції (21 млн монет). Такі події, як халвінг, зменшують швидкість створення нових біткоїнів, що потенційно збільшує дефіцит з часом;
- стабільність (відносна): хоча Біткоїн все ще волатильний порівняно з традиційними активами, його часто вважають більш усталеним і потенційно стабільним, ніж інші криптовалюти.
Ethereum (ETH)
Ethereum — це не просто валюта, це децентралізована платформа, що дозволяє укладати смарт-контракти — контракти, які самі себе виконують і умови яких записані безпосередньо в коді.
Чому Ethereum цікавий у довгостроковій перспективі:
- домінуюча екосистема: Ethereum є основою для переважної більшості DeFi і NFT активності. Його корисність стимулює попит;
- постійні оновлення: Ethereum перейшов на більш енергоефективну систему підтвердження частки (Proof-of-Stake) і продовжує випускати оновлення, спрямовані на поліпшення масштабованості. Ці зміни можуть зробити його ще більш привабливим;
- потенційна дефляція: після злиття частина комісії за транзакції згорає, що з часом може зменшити загальну пропозицію ETH і призвести до дефіциту.
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Chainlink (LINK)
Chainlink — це не типова блокчейн-платформа; це децентралізована мережа оракулів. Оракули мають вирішальне значення, оскільки вони безпечно переносять дані реального світу в блокчейн, дозволяючи смарт-контрактам взаємодіяти з позамережевими подіями.
Чому Chainlink цікавий у 2025 році і в довгостроковій перспективі:
- важлива інфраструктура: у міру того, як DeFi та інші блокчейн-застосунки стають все більш складними, зростає потреба в надійних реальних даних. Chainlink є лідером у наданні цієї життєво важливої послуги;
- міцні партнерські відносини: Chainlink встановила численні партнерські відносини в криптопросторі і навіть співпрацює з традиційними гігантами, щоб дослідити інтеграцію блокчейну;
- унікальний приклад використання: специфічна, критична роль в екосистемі робить її потенційно цінним довгостроковим активом для тих, хто робить ставку на зростаючу інтеграцію технології блокчейн.
Cardano (ADA)
Cardano — ще одна блокчейн-платформа, орієнтована на смарт-контракти та застосунки, подібно до Ethereum. Однак вона відрізняється сильним акцентом на рецензованих академічних дослідженнях і методичним процесом розробки, орієнтованим на безпеку.
Чому Cardano цікавий у довгостроковій перспективі:
- безпека і стійкість: підхід, заснований на дослідженнях, спрямований на створення високозахищеної, масштабованої і стійкої платформи;
- стабільний розвиток: Хоча іноді його критикують за повільніше розгортання оновлень порівняно з конкурентами, цей методичний підхід приваблює інвесторів, які шукають довгострокову стабільність і надійність;
- зростаюча екосистема: Cardano неухильно розбудовує свою екосистему dApps та DeFi протоколів. Фокус на формальних методах і безпеці може привабити певні типи проєктів і користувачів.
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Джерело: APN News.