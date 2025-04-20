2 альткоїна для купівлі у квітні 2025

Попри переважаючі ведмежі настрої на крипторинку, деякі альткоїни демонструють стійкість, що спонукає аналітиків висувати оптимістичні прогнози щодо їхнього зростання

Solana (SOL)

Після шокуючого падіння між кінцем січня і початком квітня, коли його ціна знизилася з приблизно $250 до трохи більше за $105, Solana (SOL) відновила позитивну динаміку. Станом на момент написання матеріалу (18 квітня), він зріс на 11,71% за тиждень і торгувався в межах $133,67.

Одночасно SOL показав найбільше зростання ринкової капіталізації за один тиждень серед основних цифрових активів, оскільки загальна оцінка токена зросла з 61,5 млрд доларів до 68,6 млрд доларів.

З іншого боку, технічний аналіз (TA) вказує на те, що Solana залишається вартий покупки до кінця квітня, оскільки індекс відносної сили (RSI) криптовалюти дає нейтральне значення 56,99.

Такий настрій свідчить про те, що ймовірність падіння токена нижче його найближчого рівня підтримки на $131,12 є низькою. При цьому, прорив рівня опору $137,11 може прискорити зростання.

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Raydium (RAY)

Raydium (RAY) — ще один сильний кандидат для покупки наприкінці квітня, оскільки він нещодавно обігнав Fartcoin (FARTCOIN) за показниками серед 100 найбільших криптовалют.

Дійсно, тижневе зростання RAY на 22,66% до $2,14 є вражаючим з огляду на макроекономічні обставини, що змусили інвесторів опинитися у зоні «страху».

Крім того, з RSI на рівні 60,33, Raydium ще не вийшов у зону «перекупленості», незважаючи на сильне зростання. Однак наступна зона підтримки на рівні $2,05 є критично важливим рівнем для спостереження інвесторів, оскільки RAY знизився на 2,82% за останні 24 години і вже перебуває нижче свого найближчого рівня підтримки на $2,15, що відкриває можливість для виснаження зростання.

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За матеріалами finbold.com