4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності

Незважаючи на те, що криптовалюта з’явилася більше десяти років тому, багато інвесторів, які ніколи не думали про її купівлю, зараз придивляються до цього класу активів

Хоча технологія блокчейн, яку використовують такі монети, як Біткоїн, має бути безпечною та анонімною, деяким монетам вдається зберігати транзакції ще більш приватними. Ці приватні криптовалюти, які неможливо відстежити, є цифровими валютами, призначеними для підвищення анонімності та фінансової конфіденційності користувачів.

Monero (XMR)

Monero — це приватна цифрова валюта, яка дозволяє користувачам бути власним банком. Технологія безпеки Monero приховує транзакції та користувачів так, що ніхто не може побачити баланс гаманця або активність будь-якого окремого користувача. Це відрізняє її від більш поширених монет з прозорим блокчейном.

Творці Monero стверджують, що їхня монета є єдиною криптовалютою, яка за замовчуванням робить кожного користувача анонімним. Сума кожної транзакції, на додаток до особи відправника та одержувача, приховується за допомогою трьох спеціальних технологій: Ring Signatures, RingCT і Stealth Addresses. Оскільки кожна транзакція є приватною, її неможливо відстежити.

Horizen (ZEN)

Zen — це рідна криптовалюта Horizen, яка використовує технологію Zendoo, щоб дозволити розробникам або компаніям створювати власні публічні або приватні блокчейни.

Zen — це криптовалюта, заснована на технології Equihash, що підтверджує роботу і пропонує два різних типи адрес: Z-адреси та T-адреси.

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Z-адреси є повністю приватними та анонімними і відомі як екрановані транзакції. T-адреси є публічними та прозорими і використовуються для здійснення транзакцій у блокчейні, подібних до Біткоїна. Користувачі можуть вибрати, якому типу адреси вони віддають перевагу, якщо хочуть контролювати свою конфіденційність.

DASH (DASH)

Dash — це платіжна криптовалюта, яка призначена для майже миттєвого переказу коштів. Dash — це форк протоколу Біткоїн, за винятком того, що він надає додаткові функції конфіденційності та має незначну комісію за транзакції. Dash використовує дворівневу мережу блокчейн, яка включає як майнерів, так і мастер-ноди.

Мета майстер-нод — реалізація таких функцій, як PrivateSend та InstantSend, які забезпечують анонімні транзакції, що не відслідковуються.

ZCash (ZEC)

Як і деякі інші монети, zcash пропонує два типи транзакцій: приватні та прозорі.

ZCash пропонує підвищену конфіденційність за допомогою «zk-SNARKS». ZCash намагається покращити блокчейн Біткоїна за допомогою посилених заходів безпеки і підтримує швидкий час блокування, низьку комісію і великі розміри блоків.

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Джерело: GOBankingRates.