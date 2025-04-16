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4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності

16.04.2025 19:00
Ольга Деркач
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Незважаючи на те, що криптовалюта з’явилася більше десяти років тому, багато інвесторів, які ніколи не думали про її купівлю, зараз придивляються до цього класу активів

4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності

4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності Фото: freepik.com

Хоча технологія блокчейн, яку використовують такі монети, як Біткоїн, має бути безпечною та анонімною, деяким монетам вдається зберігати транзакції ще більш приватними. Ці приватні криптовалюти, які неможливо відстежити, є цифровими валютами, призначеними для підвищення анонімності та фінансової конфіденційності користувачів.

Monero (XMR)

Monero — це приватна цифрова валюта, яка дозволяє користувачам бути власним банком. Технологія безпеки Monero приховує транзакції та користувачів так, що ніхто не може побачити баланс гаманця або активність будь-якого окремого користувача. Це відрізняє її від більш поширених монет з прозорим блокчейном.

Творці Monero стверджують, що їхня монета є єдиною криптовалютою, яка за замовчуванням робить кожного користувача анонімним. Сума кожної транзакції, на додаток до особи відправника та одержувача, приховується за допомогою трьох спеціальних технологій: Ring Signatures, RingCT і Stealth Addresses. Оскільки кожна транзакція є приватною, її неможливо відстежити.

Horizen (ZEN)

Zen — це рідна криптовалюта Horizen, яка використовує технологію Zendoo, щоб дозволити розробникам або компаніям створювати власні публічні або приватні блокчейни.

Zen — це криптовалюта, заснована на технології Equihash, що підтверджує роботу і пропонує два різних типи адрес: Z-адреси та T-адреси.

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Z-адреси є повністю приватними та анонімними і відомі як екрановані транзакції. T-адреси є публічними та прозорими і використовуються для здійснення транзакцій у блокчейні, подібних до Біткоїна. Користувачі можуть вибрати, якому типу адреси вони віддають перевагу, якщо хочуть контролювати свою конфіденційність.

DASH (DASH)

Dash — це платіжна криптовалюта, яка призначена для майже миттєвого переказу коштів. Dash — це форк протоколу Біткоїн, за винятком того, що він надає додаткові функції конфіденційності та має незначну комісію за транзакції. Dash використовує дворівневу мережу блокчейн, яка включає як майнерів, так і мастер-ноди.

Мета майстер-нод — реалізація таких функцій, як PrivateSend та InstantSend, які забезпечують анонімні транзакції, що не відслідковуються.

ZCash (ZEC)

Як і деякі інші монети, zcash пропонує два типи транзакцій: приватні та прозорі.

ZCash пропонує підвищену конфіденційність за допомогою «zk-SNARKS». ZCash намагається покращити блокчейн Біткоїна за допомогою посилених заходів безпеки і підтримує швидкий час блокування, низьку комісію і великі розміри блоків.

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Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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