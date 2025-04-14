close-btn
PaySpaceMagazine

3 криптовалюти, які варто розглянути цього місяця

14.04.2025 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Після місяців боротьби ринок альткоїнів нарешті відчуває таке необхідне полегшення. Це може стати переломним моментом, оскільки настрої та ціни змінюються від ведмежих до бичачих, що знаменує собою ідеальний час для інвесторів, щоб купувати

3 криптовалюти, які варто розглянути цього місяця

3 криптовалюти, які варто розглянути цього місяця Фото: freepik.com

Є три криптовалюти, на які варто звернути увагу в найближчому майбутньому.

BTC Bull Token

BTC Bull Token — це мемкоїн на тему Біткоїна на блокчейні Ethereum. Але це не звичайний мемкоїн — це перша криптовалюта, яка виплачує своїм власникам реальні винагороди в біткоїнах.

Тримайте BTC Bull Token за допомогою багатоланцюгового криптогаманця Best Wallet, і ви будете отримувати $BTC і $BTCBULL на ключових етапах на шляху Біткоїна до $1 млн, починаючи з моменту, коли він досягне $100K.

Це цікава концепція, яка може привабити не лише роздрібних інвесторів, але й інституції. Такі менеджери з управління активами, як Франклін Темплтон і навіть BlackRock, визнали важливість мемкоїнів у криптовалюті.

Fartcoin

Fartcoin — ще один проєкт, який зараз демонструє хороші результати. Як і BTC Bull Token, він має потенціал для інституційного інтересу.

Цікаве по темі: 2 криптовалюти, ціна на які може злетіти

Проєкт являє собою мемкоїн на основі Solana. Його проста, але весела назва привернула багато уваги.

Навіть, коли ціни на все, від акцій до золота, впали, Fartcoin приніс прибуток. Ерік Балчунас помітив цей феномен, який підкреслює, що Fartcoin має привабливість для «розумних грошей».

Solana

Solana є одним з лідерів на сьогоднішній день — але, можливо, він просто пропонує краще співвідношення ризику до винагороди.

Хоча і XRP, і Solana мають спотові ETF, які очікують на затвердження, Solana має значно нижчу ринкову капіталізацію. XRP оцінюється в $129 млрд, тоді як Solana коштує $67 млрд.

У той же час, Solana має значно більшу кількість користувачів. Solana також може похвалитися найактивнішими користувачами серед усіх блокчейнів: цього місяця мережею користувалися 74 мільйони людей. BNB Chain посідає друге місце з 16 мільйонами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

5 криптовалют з потенціалом до прориву цього року

Криптотрейдер здійснив стейкінг Solana на 3000 років

2 криптовалюти, які варто розглянути на тлі падіння ринку

Джерело: Finance Feeds.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
2 криптовалюти, ціна на які може злетіти 13.04.2025

2 криптовалюти, ціна на які може злетіти
Як змінилася вартість ключових активів Кійосакі у 2025 13.04.2025

Як змінилася вартість ключових активів Кійосакі у 2025
Трамп підписав перший в історії США закон про криптовалюти 11.04.2025

Трамп підписав перший в історії США закон про криптовалюти
5 криптовалют з потенціалом до прориву цього року 11.04.2025

5 криптовалют з потенціалом до прориву цього року
Біткоїн може зупинитися на $84 000 — CryptoQuant 11.04.2025

Біткоїн може зупинитися на $84 000 — CryptoQuant
Dogecoin злетів на 21% на фоні відновлення крипторинку 10.04.2025

Dogecoin злетів на 21% на фоні відновлення крипторинку
Вибір редакції
Всі
Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози

 Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
Останні новини
Сьогодні  17:00

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

 Сьогодні  15:40

3 криптовалюти, які варто розглянути цього місяця

 Сьогодні  14:20

Де в українців найчастіше вимагають хабарі — дослідження

 Сьогодні  13:00

Скільки заробили онлайн-казино у 2024 — Опендатабот

 Сьогодні  11:40

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

 Сьогодні  10:20

НБУ змінив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 13.04.2025  14:00

Де в ЄС найкращі умови для проживання молоді

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber