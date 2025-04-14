3 криптовалюти, які варто розглянути цього місяця

Після місяців боротьби ринок альткоїнів нарешті відчуває таке необхідне полегшення. Це може стати переломним моментом, оскільки настрої та ціни змінюються від ведмежих до бичачих, що знаменує собою ідеальний час для інвесторів, щоб купувати

Є три криптовалюти, на які варто звернути увагу в найближчому майбутньому.

BTC Bull Token

BTC Bull Token — це мемкоїн на тему Біткоїна на блокчейні Ethereum. Але це не звичайний мемкоїн — це перша криптовалюта, яка виплачує своїм власникам реальні винагороди в біткоїнах.

Тримайте BTC Bull Token за допомогою багатоланцюгового криптогаманця Best Wallet, і ви будете отримувати $BTC і $BTCBULL на ключових етапах на шляху Біткоїна до $1 млн, починаючи з моменту, коли він досягне $100K.

Це цікава концепція, яка може привабити не лише роздрібних інвесторів, але й інституції. Такі менеджери з управління активами, як Франклін Темплтон і навіть BlackRock, визнали важливість мемкоїнів у криптовалюті.

Fartcoin

Fartcoin — ще один проєкт, який зараз демонструє хороші результати. Як і BTC Bull Token, він має потенціал для інституційного інтересу.

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Проєкт являє собою мемкоїн на основі Solana. Його проста, але весела назва привернула багато уваги.

Навіть, коли ціни на все, від акцій до золота, впали, Fartcoin приніс прибуток. Ерік Балчунас помітив цей феномен, який підкреслює, що Fartcoin має привабливість для «розумних грошей».

Solana

Solana є одним з лідерів на сьогоднішній день — але, можливо, він просто пропонує краще співвідношення ризику до винагороди.

Хоча і XRP, і Solana мають спотові ETF, які очікують на затвердження, Solana має значно нижчу ринкову капіталізацію. XRP оцінюється в $129 млрд, тоді як Solana коштує $67 млрд.

У той же час, Solana має значно більшу кількість користувачів. Solana також може похвалитися найактивнішими користувачами серед усіх блокчейнів: цього місяця мережею користувалися 74 мільйони людей. BNB Chain посідає друге місце з 16 мільйонами.

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Джерело: Finance Feeds.