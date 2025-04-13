2 криптовалюти, ціна на які може злетіти

Поки на крипторинку переважають ведмежі настрої, а ціни на більшість монет залишаються далеко нижчими за історичні максимуми, чимало криптоентузіастів прагнуть скористатися моментом і поповнити свій портфель на вигідних умовах

Tron і Toncoin — це проєкти з амбітними цілями та реальними досягненнями. Один перетворює децентралізований інтернет на реальність, інший — інтегрується в популярний месенджер.

Tron (TRX)

Tron існує вже давно, але нещодавні оновлення надали проєкту нового імпульсу в очах криптоспільноти. Створена Джастіном Саном у 2017 році, Tron — це децентралізована платформа, яка дає змогу контентмейкерам публікувати, зберігати та володіти своїми даними без посередників. Маючи потужну екосистему та амбітну мету — децентралізація інтернету, Tron демонструє реальні досягнення у сфері блокчейн-технологій.

Останні партнерства вивели Tron на новий рівень. Блокчейн інтегрувався з платформою обміну файлами BitTorrent, яка забезпечила величезну базу користувачів і реальне застосування для токена TRX. Крім того, проєкт активно працює над масштабуванням і зниженням транзакційних витрат, що робить його привабливішим для розробників і користувачів, які хочуть уникнути високих комісій в інших мережах.

Tron залишається однією з найперспективніших криптовалют для купівлі: у нього є стабільна історія, розвинена екосистема, підтримка BitTorrent і технологічні поліпшення, які відкривають шлях у DeFi та Web3.

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Toncoin (TON)

Він ще не має такої впізнаваності, як Bitcoin або Ethereum, але останнім часом криптовалюта швидко набирає популярності — і не дарма. Спочатку проєкт створювала команда месенджера Telegram, і він має на меті запропонувати масштабоване та децентралізоване рішення для комунікацій, транзакцій і керування цифровими активами. Toncoin інтегрується з Telegram, у якого понад 500 мільйонів активних користувачів.

Головна перевага Toncoin — зв’язок із Telegram. Месенджер уже почав додавати блокчейн-функції: тепер користувачі можуть надсилати Toncoin прямо в чатах і використовувати вбудований криптогаманець. Це дає проєкту реальну цінність і відкриває доступ до багатомільйонної аудиторії.

Toncoin — одна з найперспективніших криптовалют для купівлі, особливо з огляду на стрімке зростання Telegram. Із міцною основою в індустрії месенджерів і розширенням екосистеми децентралізованих додатків Toncoin має потенціал швидко стати масовим інструментом у Web3.

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