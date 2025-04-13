Як змінилася вартість ключових активів Кійосакі у 2025

У 2025 році улюблені активи Роберта Кійосакі, автора бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», показали змішані результати. Золото та срібло продовжили зростати та досягли нових історичних максимумів, тоді як Біткоїн (BTC) переживає підвищену волатильність, здебільшого торгуючись у межах бокового тренду з тенденцією до зниження

Попри нестабільність на ринку, Кійосакі залишається вірним своїй трійці активів. Він планує і надалі будувати свою власну «стандартну систему» на основі цих інструментів, щоб витримати складний етап, який він назвав «DOGE CHAINSAW MASSACRE» (DOGE-різанина бензопилою) — так він окреслив економічну політику адміністрації Трампа.

Після завершення першого кварталу 2025 року Finbold проаналізував, наскільки стійкою залишається стратегія Кійосакі, що базується на криптовалютах і сировинних активах.

Улюблені активи Кійосакі у 2025 році: Біткоїн, золото та срібло

Серед основних активів легендарного інвестора найслабше у 2025 році показав себе Біткоїн. Головна криптовалюта з початку року втратила майже 15%, і на момент написання матеріалу торгувалася на рівні $79 662.

Золото, навпаки, продовжує зростати, оновлюючи історичні максимуми. Його вартість зросла на 20,67% з початку року і наразі становить $3 167.

Читайте також: Кійосакі назвав свій головний актив: це не крипта і не золото

Срібло, хоч і досі далеко від довгострокової цілі Кійосакі — $70 за унцію, — теж демонструє позитивну динаміку: станом на 10 квітня зросло на 7% і коштує $30,09.

Для порівняння: гіпотетичний портфель на $1 000, рівномірно розподілений між Біткоїном, золотом і сріблом на початку року, нині мав би вартість приблизно $1 042,22 — тобто приріст становив би 4,22%.

Попри короткострокові втрати Біткоїна, сила золота та срібла підтверджує давню позицію Кійосакі — реальні активи залишаються надійним захистом від інфляції та фінансової нестабільності.

Нагадаємо, що фінансовий педагог і письменник Роберт Кійосакі нещодавно сміливо заявив, що світова економіка перебуває в рецесії, стверджуючи, що він це спрогнозував більше десяти років тому.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі заявив, що світ перебуває в рецесії

Як зміниться ціна срібла — новий прогноз Кійосакі

Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії»