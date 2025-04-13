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Як змінилася вартість ключових активів Кійосакі у 2025

13.04.2025 11:00
Ольга Деркач
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У 2025 році улюблені активи Роберта Кійосакі, автора бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», показали змішані результати. Золото та срібло продовжили зростати та досягли нових історичних максимумів, тоді як Біткоїн (BTC) переживає підвищену волатильність, здебільшого торгуючись у межах бокового тренду з тенденцією до зниження

Як змінилася вартість ключових активів Кійосакі у 2025

Як змінилася вартість ключових активів Кійосакі у 2025 Фото: pngwing.com, freepik.com

Попри нестабільність на ринку, Кійосакі залишається вірним своїй трійці активів. Він планує і надалі будувати свою власну «стандартну систему» на основі цих інструментів, щоб витримати складний етап, який він назвав «DOGE CHAINSAW MASSACRE» (DOGE-різанина бензопилою) — так він окреслив економічну політику адміністрації Трампа.

Після завершення першого кварталу 2025 року Finbold проаналізував, наскільки стійкою залишається стратегія Кійосакі, що базується на криптовалютах і сировинних активах.

Улюблені активи Кійосакі у 2025 році: Біткоїн, золото та срібло

Серед основних активів легендарного інвестора найслабше у 2025 році показав себе Біткоїн. Головна криптовалюта з початку року втратила майже 15%, і на момент написання матеріалу торгувалася на рівні $79 662.

Золото, навпаки, продовжує зростати, оновлюючи історичні максимуми. Його вартість зросла на 20,67% з початку року і наразі становить $3 167.

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Срібло, хоч і досі далеко від довгострокової цілі Кійосакі — $70 за унцію, — теж демонструє позитивну динаміку: станом на 10 квітня зросло на 7% і коштує $30,09.

Для порівняння: гіпотетичний портфель на $1 000, рівномірно розподілений між Біткоїном, золотом і сріблом на початку року, нині мав би вартість приблизно $1 042,22 — тобто приріст становив би 4,22%.

Попри короткострокові втрати Біткоїна, сила золота та срібла підтверджує давню позицію Кійосакі — реальні активи залишаються надійним захистом від інфляції та фінансової нестабільності.

Нагадаємо, що фінансовий педагог і письменник Роберт Кійосакі нещодавно сміливо заявив, що світова економіка перебуває в рецесії, стверджуючи, що він це спрогнозував більше десяти років тому.

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Рубрики: BitcoinАналітикаІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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