Кійосакі назвав свій головний актив: це не крипта і не золото

Довгий час активність Роберта Кійосакі у соцмережах зводилася до просування Біткоїна (BTC) та золота, а також критики долара США. Срібло також згадувалося автором бестселера «Багатий тато, бідний тато», але здебільшого як допоміжний актив, що не перебував у центрі уваги. Втім, серія нещодавніх публікацій у X кардинально змінила ситуацію — і цей дорогоцінний метал стрімко перетворюється на головну тему Кійосакі

У твіті від 2 квітня легендарний інвестор висловив думку, що срібло цінніше за золото і Біткоїн, навівши два основні аргументи.

Спершу фінансовий гуру зосередився на широкому спектрі промислових застосувань срібла, зокрема у виробництві сонячних панелей, електромобілів, комп’ютерів, електроніки, зброї, медичних приладів та систем очищення води.

Він також підкреслив, що пропозиція дорогоцінних металів скорочується, тоді як доступність золота та Біткоїна не зменшується.

Q: Is SILVER more VALUABLE than gold or Bitcoin? A: I say yes. BECAUSE: Deman for silver is increasing for use in: 1: Solar Panels

2: Eelectronic Vehicles

3: Computers

4: Electronic products

5: Weapon Systems

6: Medicine

7:… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 2, 2025

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Кійосакі пояснює, чому у срібла значний потенціал зростання

Насамкінець Роберт Кійосакі зазначив, що срібло залишається привабливим для купівлі через його відносно низьку ціну. Попри те, що за останні 12 місяців його вартість зросла на 19,29%, а з початку року — на 9,6%, на момент публікації ціна становила $32,41, що на 34,46% нижче від історичного максимуму 1980 року — $49,45.

У попередньому твіті тієї ж серії автор з особистих фінансів припустив, що срібло готується до потужного ралі у 2025 році і встановив цільову ціну на рівні $70 — що на 115,98% вище за рівень 3 квітня.

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За матеріалами finbold.com.