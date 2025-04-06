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Кійосакі назвав свій головний актив: це не крипта і не золото

06.04.2025 11:30
Ольга Деркач
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Довгий час активність Роберта Кійосакі у соцмережах зводилася до просування Біткоїна (BTC) та золота, а також критики долара США. Срібло також згадувалося автором бестселера «Багатий тато, бідний тато», але здебільшого як допоміжний актив, що не перебував у центрі уваги. Втім, серія нещодавніх публікацій у X кардинально змінила ситуацію — і цей дорогоцінний метал стрімко перетворюється на головну тему Кійосакі

Кійосакі назвав свій головний актив: це не крипта і не золото

Кійосакі назвав свій головний актив: це не крипта і не золото Фото: pixabay.com, facebook.com/RobertKiyosaki

У твіті від 2 квітня легендарний інвестор висловив думку, що срібло цінніше за золото і Біткоїн, навівши два основні аргументи.

Спершу фінансовий гуру зосередився на широкому спектрі промислових застосувань срібла, зокрема у виробництві сонячних панелей, електромобілів, комп’ютерів, електроніки, зброї, медичних приладів та систем очищення води.

Він також підкреслив, що пропозиція дорогоцінних металів скорочується, тоді як доступність золота та Біткоїна не зменшується.

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Кійосакі пояснює, чому у срібла значний потенціал зростання

Насамкінець Роберт Кійосакі зазначив, що срібло залишається привабливим для купівлі через його відносно низьку ціну. Попри те, що за останні 12 місяців його вартість зросла на 19,29%, а з початку року — на 9,6%, на момент публікації ціна становила $32,41, що на 34,46% нижче від історичного максимуму 1980 року — $49,45.

У попередньому твіті тієї ж серії автор з особистих фінансів припустив, що срібло готується до потужного ралі у 2025 році і встановив цільову ціну на рівні $70 — що на 115,98% вище за рівень 3 квітня.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїСвітНовини
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