Кійосакі назвав свій головний актив: це не крипта і не золото

Довгий час активність Роберта Кійосакі у соцмережах зводилася до просування Біткоїна (BTC) та золота, а також критики долара США. Срібло також згадувалося автором бестселера «Багатий тато, бідний тато», але здебільшого як допоміжний актив, що не перебував у центрі уваги. Втім, серія нещодавніх публікацій у X кардинально змінила ситуацію — і цей дорогоцінний метал стрімко перетворюється на головну тему Кійосакі

У твіті від 2 квітня легендарний інвестор висловив думку, що срібло цінніше за золото і Біткоїн, навівши два основні аргументи.

Спершу фінансовий гуру зосередився на широкому спектрі промислових застосувань срібла, зокрема у виробництві сонячних панелей, електромобілів, комп’ютерів, електроніки, зброї, медичних приладів та систем очищення води.

Він також підкреслив, що пропозиція дорогоцінних металів скорочується, тоді як доступність золота та Біткоїна не зменшується.

Q: Is SILVER more VALUABLE than gold or Bitcoin?

A: I say yes.

BECAUSE: Deman for silver is increasing for use in:

1: Solar Panels

2: Eelectronic Vehicles

3: Computers

4: Electronic products

5: Weapon Systems

6: Medicine

7:…

