Як зміниться ціна срібла — новий прогноз Кійосакі

Роберт Кійосакі, автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», залишається активним коментатором ринку. Відверті погляди фінансового гуру викликають як похвалу, так і критику

Часто називаючи фіатні валюти «фальшивими грошима», автор є переконаним прихильником криптовалют, зокрема Біткоїна (BTC), а також нерухомості та дорогоцінних металів, головним чином золота і срібла.

28 березня Роберт Кійосакі поділився ще одним сміливим прогнозом.

Своє нове передбачення Кійосакі почав з однієї зі своїх улюблених фраз, зазначивши, що багаті мають тенденцію ставати ще багатшими. На думку автора, купівельна спроможність тих, хто покладається на доходи та заощадження, завжди знаходиться під загрозою «державної крадіжки» у вигляді інфляції.

На противагу цьому, фінансовий гуру стверджує, що золото, срібло та Біткоїн, з їхньою високою прибутковістю, значною мірою захищені від таких ефектів, що призводить до зростання купівельної спроможності тих, хто володіє цими активами.

Кійосакі виділив срібло як такий актив, що має найкращий потенціал зростання на даний момент. Як зазначив Кійосакі, зараз цей метал торгується на рівні близько $35 за унцію.

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На думку гуру, до кінця року унція дорогоцінного металу може подвоїтися в ціні, досягнувши рівня, близького до позначки $75. Крім того, Кійосакі висловив переконання, що на цьому бичачbq скачок не зупиниться — і що срібло досягне ціни в $200 за унцію «через рік або два».

Зрештою, оскільки Кійосакі не пояснив свою методологію і не назвав ключові фактори, що лежать в основі його прогнозу, важко ретельно перевірити його твердження.

Однак останнім часом срібло справді перебуває в досить сильному «бичачому» тренді — у 2024 році воно зросло приблизно на 35%, випередивши золото, яке зросло на 26,3%.

Короткостроковий ціновий прогноз автора на рівні $70 — далеко не маргінальна думка, адже генеральний директор компанії Dolly Varden Silver Шон Хунхун, який займається розвідкою корисних копалин, ще 19 січня поділився схожими думками.

Інвестиції у фізичне срібло — це один із способів отримати доступ до дорогоцінного металу, хоча біржові фонди, що торгують сріблом (ETF), можуть бути дещо більш практичним підходом для більшості.

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Джерело: Finbold.