Кійосакі розповів, чому не варто продавати біткоїни під час обвалу

На тлі підйому Біткоїна відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі розкритикував інвесторів, які продали свою криптовалюту під час спаду

Кійосакі, який водночас зізнався, що придбав більше BTC під час спаду, назвав президентство Дональда Трампа головним аргументом, чому продавати було неправильним рішенням.

Відомий автор пояснив, що ціна Біткоїна неодмінно зазнає значного зростання, як тільки федеральний уряд почне купувати монету, «щоб допомогти вирішити фінансове божевілля Америки». Таким чином, він дійшов висновку, що ті, хто скористався падінням ціни, щоб купити більше, виявляться «переможцями», а ті, хто продав, — «переможеними».

Трамп обіцяв створити стратегічний резерв BTC — а іноді й ширший стратегічний криптовалютний резерв — під час своєї передвиборчої кампанії і з моменту своєї інавгурації дражнив його поєднанням оголошень і попередніх розпоряджень.

Хоча деякі з них викликали бурхливу реакцію на криптовалютному ринку — найсвіжішим прикладом є ралі в неділю, 2 березня, і в понеділок, 3 березня, хоча немає жодних переконливих ознак того, що США почнуть накопичувати монети і токени в найближчому майбутньому.

Так, сенаторка Синтія Ламміс — давній прихильник створення біткоїн-резерву — наприкінці лютого заявила, що федеральний уряд навряд чи почне купувати BTC в найближчому майбутньому, і спрогнозувала, що спочатку резерви будуть створені окремими штатами.

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На думку сенаторки, станом на початок 2025 року в Конгресі немає достатньої підтримки для того, щоб дискусія дійсно відбулася, або достатньо обізнаних політиків для того, щоб законодавчий поштовх був успішним.

Незважаючи на невизначену ситуацію з президентом Трампом і стратегічним резервом Біткоїна, Кійосакі, можливо, має рацію: купувати під час спаду було б розумніше, ніж продавати.

Хоча майбутнє на ринку криптовалют ніколи не є визначеним, історичні показники натякають — як стверджують багато трейдерів та аналітиків — що BTC ще не досягнув максимуму свого циклу.

Попередні бичачі ринки досягали піку приблизно через 12-18 місяців після халвінгу — останній відбувся в квітні 2024 року — а це означає, що Біткоїн, ймовірно, досягне плато пізніше в 2025 році, що вказує на те, що купівля залишається правильним рішенням.

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Джерело: Finbold.