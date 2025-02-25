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Роберт Кійосакі здивував новою інвестиційною порадою

25.02.2025 12:40
Микола Деркач
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Однією з маловідомих інвестицій, які підтримує автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі, є велика рогата худоба породи ваґю — це збірна назва чотирьох преміальних порід, що походять з Японії

Роберт Кійосакі здивував новою інвестиційною порадою: про що йдеться

Роберт Кійосакі здивував новою інвестиційною порадою: про що йдеться Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, freepik.com

Хоча порівняно небагато інвесторів можуть безпосередньо вкладати у ваґю, купуючи ранчо та займаючись виробництвом яловичини, існує кілька способів для трейдерів додати таку інвестицію до свого портфеля за методом Кійосакі та отримати доступ до цього ринку.

Чи могла стратегія Кійосакі бути вигідною?

Мабуть, найвідомішою і найзручнішою інвестицією в худобу є біржовий товар WisdomTree Live Cattle (CATL), який торгується на Лондонській та Гамбурзькій фондових біржах.

Цей фінансовий інструмент відстежує та повторює динаміку індексу Bloomberg Live Cattle Sub Excess Return Index, надаючи трейдерам можливість інвестувати у ф’ючерсні контракти на живу худобу.

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Точний час інвестування Кійосакі у ваґю невідомий, але автор привернув увагу до цієї стратегії ще в інтерв’ю у липні 2022 року. Це означає, що трейдери, які швидко знайшли спосіб повторити цей крок, могли купити CATL за приблизно $5,30.

Станом на 24 лютого 2025 року цей актив торгується за $7,36, а це означає, що гіпотетична інвестиція у $1000 два з половиною роки тому зросла б до $1388,68.

Початок 2024 року також міг бути вдалим моментом для інвестування в CATL, оскільки в кінці 2023 року базовий актив пережив помірне падіння. Таким чином, інвестовані $1000 на початку минулого року зараз оцінювалися б у $1173,84 (+17,38%).

Нарешті, після зростання на початку 2025 року, яке підняло CATL до $7,87, інвестиція в цей актив на старті року зараз була б менш прибутковою — його ціна збільшилася лише на 2,47% YTD, тобто $1000 перетворилися б на $1024,70.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїСвітНовини
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