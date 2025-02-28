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Кійосакі закликав купувати Біткоїн та срібло, поки не пізно

28.02.2025 10:00
Микола Деркач
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Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», висловив оптимістичний погляд на Біткоїн (BTC) попри нещодавнє зниження його вартості

Кійосакі закликав купувати Біткоїн та срібло, поки не пізно

Кійосакі закликав купувати Біткоїн та срібло, поки не пізно Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, pexels.com

Нагадаємо, що крипторинок зіткнувся з надзвичайно жорстким падінням, зокрема, Біткоїн (BTC) обвалився на $10 000 всього за два дні, досягнувши у моменті $85,8 тис. — найнижчого рівня з початку ралі переобрання Трампа в листопаді, а після його заяви про нові мита для ЄС ціна просіла до $82,2 тис., хоча і швидко відновилася до рівня $84 тис. Інвестори почали масово продавати провідну монету і сьогодні її ціна впала нижче $79 тис.

Роберт Кійосакі закликав інвесторів обмінювати «фальшиві гроші» на Біткоїн і срібло

Основна причина останнього падіння Біткоїна, за словами Роберта Кійосакі, не має нічого спільного з самим активом. У своєму дописі в X від 27 лютого фінансовий експерт поклав провину на монетарну систему Сполучених Штатів, зокрема на високий рівень державного боргу країни.

Однак варто зазначити, що наведена автором сума у $36 трлн є офіційною цифрою федерального уряду, тоді як $230 трлн, про які говорить Кійосакі, включають невиконані зобов’язання, такі як витрати на Medicare або соціальне забезпечення. Іншими словами, більша цифра враховує десятиліття майбутніх зобов’язань як борг, що, м’яко кажучи, може вводити в оману.

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Крім того, Роберт Кійосакі прогнозує, що крах ринку облігацій призведе до нового витка інфляції та падіння курсу долара США. Він знову підкреслив свою прихильність до дорогоцінних металів і Біткоїна.

Говорячи про дорогоцінні метали, фінансовий експерт зробив ще один сміливий прогноз. За його словами, якщо золото досягне нового історичного максимуму (ATH) у $3000 за тройську унцію, срібло теж зазнає значного зростання. Кійосакі зазначив, що зараз срібло торгується приблизно на $50 нижче свого історичного максимуму і може зрости з поточних $32 до $70 за унцію.

Наскільки цей прогноз реалістичний — питання відкрите. Кійосакі має довгу історію гучних прогнозів, як оптимістичних, так і песимістичних. Водночас схожу оцінку нещодавно озвучив генеральний директор компанії Dolly Varden Silver Шон Ханхан.

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За матеріалами Finbold.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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