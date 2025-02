Кійосакі закликав купувати Біткоїн та срібло, поки не пізно

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», висловив оптимістичний погляд на Біткоїн (BTC) попри нещодавнє зниження його вартості

Нагадаємо, що крипторинок зіткнувся з надзвичайно жорстким падінням, зокрема, Біткоїн (BTC) обвалився на $10 000 всього за два дні, досягнувши у моменті $85,8 тис. — найнижчого рівня з початку ралі переобрання Трампа в листопаді, а після його заяви про нові мита для ЄС ціна просіла до $82,2 тис., хоча і швидко відновилася до рівня $84 тис. Інвестори почали масово продавати провідну монету і сьогодні її ціна впала нижче $79 тис.

Основна причина останнього падіння Біткоїна, за словами Роберта Кійосакі, не має нічого спільного з самим активом. У своєму дописі в X від 27 лютого фінансовий експерт поклав провину на монетарну систему Сполучених Штатів, зокрема на високий рівень державного боргу країни.

BITCOIN CRASHING

Bitcoin is on SALE

I AM BUYING

WHY: The problem is not BITCOIN

THE PROBLEM is our Monetary System and our criminal bankers.

America’s bankrupt. Our debt including social programs, such as Medicare and Social Security, including our $36 trillion debt is…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 27, 2025