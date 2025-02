Інвестори масово спродують Біткоїн: що буде з ціною

Криптовалютний ринок зіткнувся з надзвичайно жорстким падінням, зокрема, Біткоїн (BTC) обвалився на $10 000 всього за два дні, досягнувши у моменті $85,8 тис. — найнижчого рівня з початку ралі переобрання Трампа в листопаді, а після його заяви про нові мита для ЄС ціна просіла до $82,2 тис., хоча і швидко відновилася до рівня $84 тис.

З огляду на масштабний обсяг продажів, який призвів до такого різкого спаду, не дивно, що фінансові установи, які керують спотовими біткоїн-ETF, позбавляються криптовалюти рекордними темпами. Лише 25 лютого з ринку вийшло майже $940 млн.

Найбільшим продавцем дня став Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), який реалізував понад 3770 BTC на суму майже $345 млн. Навіть VanEck Bitcoin (HODL), який продав найменший обсяг, позбувся 109 BTC на суму $10 млн.

Попри рекордний обсяг продажів, деякі інвестори сподіваються, що такий тиск виштовхне BTC у зону «перепроданості», що призведе до відскоку.

Головна криптовалюта світу все ж залишає надію, що різке падіння, яке стерло понад $300 млрд із загальної капіталізації цифрових активів, завершилося. 26 лютого BTC коливався в межах $88-89 тис., але так і не зміг утримати зростання.

Деякі інвестори, зокрема Cas Abbé, зазначили на X, що BTC зазвичай знаходить локальне дно досить швидко після масових розпродажів ETF. Однак історія свідчить, що це не завжди так.

Bitcoin ETFs had the biggest outflow yesterday, with nearly $938 million worth of BTC sold by BlackRock, Fidelity, and other institutions.

The good thing is that every major outflow has marked the local bottom.

Do you think $BTC‘s bottom is in?

— Cas Abbé (@cas_abbe) February 26, 2025