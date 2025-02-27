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Інвестори масово спродують Біткоїн: що буде з ціною

27.02.2025 10:00
Микола Деркач
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Криптовалютний ринок зіткнувся з надзвичайно жорстким падінням, зокрема, Біткоїн (BTC) обвалився на $10 000 всього за два дні, досягнувши у моменті $85,8 тис. — найнижчого рівня з початку ралі переобрання Трампа в листопаді, а після його заяви про нові мита для ЄС ціна просіла до $82,2 тис., хоча і швидко відновилася до рівня $84 тис.

Інвестори масово спродують Біткоїн: що буде з ціною

Інвестори масово спродують Біткоїн: що буде з ціною Фото: pexels.com

З огляду на масштабний обсяг продажів, який призвів до такого різкого спаду, не дивно, що фінансові установи, які керують спотовими біткоїн-ETF, позбавляються криптовалюти рекордними темпами. Лише 25 лютого з ринку вийшло майже $940 млн.

Чи готовий Біткоїн до відновлення після масового розпродажу?

Найбільшим продавцем дня став Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), який реалізував понад 3770 BTC на суму майже $345 млн. Навіть VanEck Bitcoin (HODL), який продав найменший обсяг, позбувся 109 BTC на суму $10 млн.

Попри рекордний обсяг продажів, деякі інвестори сподіваються, що такий тиск виштовхне BTC у зону «перепроданості», що призведе до відскоку.

Головна криптовалюта світу все ж залишає надію, що різке падіння, яке стерло понад $300 млрд із загальної капіталізації цифрових активів, завершилося. 26 лютого BTC коливався в межах $88-89 тис., але так і не зміг утримати зростання.

Деякі інвестори, зокрема Cas Abbé, зазначили на X, що BTC зазвичай знаходить локальне дно досить швидко після масових розпродажів ETF. Однак історія свідчить, що це не завжди так.

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Чи надовго Біткоїн залишиться під тиском?

Попри складну ситуацію на крипторинку, оптимістичні інвестори все ще бачать позитивні сигнали.

Хоч монета ненадовго протестувала рівень $82,2 тис., як повідомляв Finbold, ймовірність падіння значно нижче $83 тис. під час цього спаду є невеликою, оскільки BTC перебуває у фазі глобальної консолідації на щотижневих і щоденних графіках.

Однак, якщо поглянути на історію:

  • влітку 2024 року BTC застряг у діапазоні $63-67 тис. і лише після кількох місяців невизначеності почав рости на тлі перемоги Дональда Трампа;
  • технічний аналіз також свідчить, що криптовалюта може довго не відновлювати зростання.

На момент написання матеріалу Bitcoin залишався значно нижче діапазону $89,4-90 тис., необхідного для відновлення висхідного тренду.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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