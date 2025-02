XRP стрімко падає: озвучено негативні прогнози

25 лютого криптовалютний ринок зазнав значних коливань, що призвело до масштабних втрат у сотні мільйонів доларів. Внаслідок цього Bitcoin (BTC) впав нижче $89 000 вперше з листопада, а Ethereum (ETH) опустився нижче $2 400 вперше з жовтня. Ця хвиля не обійшла і XRP, ба більше, аналітики прогнозують подальше зниження монети

XRP, один із найвідоміших токенів завдяки тривалому судовому процесу Ripple Labs проти SEC, не уникнув розпродажу. За останні сім днів його вартість впала на 18,50%, досягнувши на момент написання матеріалу $2,11.

Крім того, XRP втратив ключовий рівень підтримки біля $2,30, що може спровокувати ще глибше падіння. Відомий аналітик ончейн-даних Алі Мартінес передбачає, що токен може впасти до рівнів, які не спостерігалися з початку передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

$XRP is breaking out of an ascending parallel channel, targeting $1.65! pic.twitter.com/7WhTmy7mLf

— Ali (@ali_charts) February 25, 2025