XRP стрімко падає: озвучено негативні прогнози

25 лютого криптовалютний ринок зазнав значних коливань, що призвело до масштабних втрат у сотні мільйонів доларів. Внаслідок цього Bitcoin (BTC) впав нижче $89 000 вперше з листопада, а Ethereum (ETH) опустився нижче $2 400 вперше з жовтня. Ця хвиля не обійшла і XRP, ба більше, аналітики прогнозують подальше зниження монети

XRP, один із найвідоміших токенів завдяки тривалому судовому процесу Ripple Labs проти SEC, не уникнув розпродажу. За останні сім днів його вартість впала на 18,50%, досягнувши на момент написання матеріалу $2,11.

Крім того, XRP втратив ключовий рівень підтримки біля $2,30, що може спровокувати ще глибше падіння. Відомий аналітик ончейн-даних Алі Мартінес передбачає, що токен може впасти до рівнів, які не спостерігалися з початку передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

$XRP is breaking out of an ascending parallel channel, targeting $1.65! pic.twitter.com/7WhTmy7mLf — Ali (@ali_charts) February 25, 2025

Чи очікує XRP масштабний обвал?

У дописі в соцмережі X (Twitter) 25 лютого Мартінес зазначив, що XRP знижує позиції, виходячи з висхідного паралельного каналу, який раніше підтримував зростання монети. Аналітик прогнозує подальше падіння до $1,65, що означає потенційне зниження ще на 22%.

Попри те, що ключові фактори зниження не стосуються безпосередньо XRP, ця тенденція може суттєво вплинути на його ціну в майбутньому. Раніше XRP мав потенціал для зростання вище $3, однак втрата рівня підтримки $2,30 поставила це під загрозу.

Водночас існує шанс, що падіння XRP не буде настільки різким, оскільки токен все ще має підтримку на рівнях $2,08 та $1,85. Це означає, що він може не досягнути ведмежої мети у $1,65.

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Чому крипторинок обвалюється?

Наразі важко передбачити, наскільки глибоким буде падіння XRP, з огляду на загальну ведмежу динаміку всього ринку цифрових активів. Лише за 24 години загальна ринкова капіталізація криптовалют скоротилася приблизно на $100 мільярдів.

Відсутність чіткої причини для такого обвалу ускладнює оцінку його подальшого впливу. Однак одна з можливих причин пов’язана із зовнішніми економічними факторами.

Зокрема, падіння ринку збіглося із заявою Дональда Трампа про намір запровадити митні тарифи проти Мексики та Канади після завершення відтермінування.

Ця ситуація нагадує інші випадки, коли ринок криптовалют різко реагував на, здавалося б, непов’язані події.

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За матеріалами finbold.com.