close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн обвалився нижче $89 000: що далі

25.02.2025 11:20
Микола Деркач
Читати росiйською

Біткоїн пробив ключовий рівень підтримки та впав нижче $89 тис. вперше за більш ніж місяць, ставши черговою жертвою масштабного розпродажу на крипторинку

Біткоїн обвалився нижче $89 000: що далі

Біткоїн обвалився нижче $89 000: що далі Фото: freepik.com, pngwing.com

Станом на 7:25 ранку за лондонським часом у вівторок вартість Біткоїна становила близько $89 тис. — це найнижчий рівень з 18 листопада.

Bitcoin

Bitcoin Фото: coinmarketcap.com

Як зазначають аналітики, падіння відбулося на тлі загального зниження вартості криптовалют. Настрої на ринку погіршилися після низки негативних подій, зокрема найбільшого в історії зламу криптобіржі Bybit та скандалу з мемкоїнами, пов’язаного з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

«Злам Bybit став останнім у низці подій, серед яких і сумнівні запуски мемкоїнів, що викликають в учасників крипторинку неприємні спогади», — зазначила Каролін Морон, співзасновниця Orbit Markets, постачальника ліквідності для криптодеривативів.

Цікаве по темі: Биткоин-ETF стремительно теряют сотни миллионов долларов

Відомий криптоаналітик Ansem опублікував аналіз, у якому зазначив:

«Схоже, що Біткоїн опустився нижче рівня підтримки та спровокував масові стоп-лосс продажі (Stop-Loss — це автоматичний наказ на продаж активу при досягненні певної ціни, щоб мінімізувати збитки), а також пробив межі торгового діапазону на високих таймфреймах (High Time Frames, HTF). Ключовий рівень для збереження ведмежого сценарію на високих таймфреймах становить близько $96 500. Варто зазначити, що у цьому циклі не було жодного справжнього прориву ключового рівня підтримки на високих таймфреймах, наразі спостерігається лише відхилення вниз, тож варто почекати та подивитися, що буде далі».

На думку Ansem, головне питання зараз — чи є крипторинок лідером загального ухилення від ризику на фінансових ринках. Якщо фондові індекси також почнуть знижуватися у найближчі тижні, то, ймовірно, це буде початком спадного тренду, а не короткостроковою корекцією у межах висхідного напрямку.

Останні потрясіння на крипторинку контрастують із ралі ризикових активів, яке сприяло зростанню Біткоїна після обрання президентом США Дональда Трампа. Після його перемоги 5 листопада актив різко підскочив, однак від початку року демонструє невелике зниження.

Станом на момент написання матеріалу провідна монета почала рух у бік відновлення і може невдовзі повернутися на рівень вище $90 тис. Наразі експерти не спішать із заявами щодо BTC, очікуючи більш суттєвих сигналів та збираючи дані.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Топ кандидатов на следующую крупную криптовалюту

Биткоин достиг «точки разворота» бычьего рынка

Роберт Кийосаки предсказывает худший обвал рынков в истории

Допоміжні матеріали bloomberg.com, panewslab.com, coinmarketcap.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн-ETF стрімко втрачають сотні мільйонів доларів 24.02.2025

Біткоїн-ETF стрімко втрачають сотні мільйонів доларів
Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку 21.02.2025

Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку
Біткоїн досягне $107 000 в найближчі тижні — криптоаналітик 19.02.2025

Біткоїн досягне $107 000 в найближчі тижні — криптоаналітик
Біткоїн може досягти $1,5 млн до 2030 року — Кеті Вуд 16.02.2025

Біткоїн може досягти $1,5 млн до 2030 року — Кеті Вуд
Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни 13.02.2025

Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни
Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати 13.02.2025

Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати
Вибір редакції
Всі
Комунікація в цифрі: як банкам і фінансовим установам користуватися месенджерами — поради Rakuten Viber
ТОП статей 24.02.2025

Комунікація в цифрі: як банкам і фінансовим установам користуватися месенджерами — поради Rakuten Viber

 Цифровізація бізнесу, фінтех-тренди, штучний інтелект і фінансова інклюзія — інтерв’ю з Євгеном Лісняком, старшим директором Visa
ТОП статей 24.02.2025

Цифровізація бізнесу, фінтех-тренди, штучний інтелект і фінансова інклюзія — інтерв’ю з Євгеном Лісняком, старшим директором Visa
Останні новини
25.02.2025  18:00

XRP стрімко падає: озвучено негативні прогнози

 25.02.2025  14:00

ФОПи по-новому подаватимуть податкову звітність — ДПСУ

 25.02.2025  12:40

Роберт Кійосакі здивував новою інвестиційною порадою

 25.02.2025  11:20

Біткоїн обвалився нижче $89 000: що далі

 25.02.2025  10:00

НБУ презентував пам’ятну монету «Тримаймо стрій!»

 24.02.2025  18:00

НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

 24.02.2025  16:40

Які компанії сплатили найбільше податків у січні 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber