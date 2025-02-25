Біткоїн обвалився нижче $89 000: що далі

Біткоїн пробив ключовий рівень підтримки та впав нижче $89 тис. вперше за більш ніж місяць, ставши черговою жертвою масштабного розпродажу на крипторинку

Станом на 7:25 ранку за лондонським часом у вівторок вартість Біткоїна становила близько $89 тис. — це найнижчий рівень з 18 листопада.

Як зазначають аналітики, падіння відбулося на тлі загального зниження вартості криптовалют. Настрої на ринку погіршилися після низки негативних подій, зокрема найбільшого в історії зламу криптобіржі Bybit та скандалу з мемкоїнами, пов’язаного з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

«Злам Bybit став останнім у низці подій, серед яких і сумнівні запуски мемкоїнів, що викликають в учасників крипторинку неприємні спогади», — зазначила Каролін Морон, співзасновниця Orbit Markets, постачальника ліквідності для криптодеривативів.

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Відомий криптоаналітик Ansem опублікував аналіз, у якому зазначив:

«Схоже, що Біткоїн опустився нижче рівня підтримки та спровокував масові стоп-лосс продажі (Stop-Loss — це автоматичний наказ на продаж активу при досягненні певної ціни, щоб мінімізувати збитки), а також пробив межі торгового діапазону на високих таймфреймах (High Time Frames, HTF). Ключовий рівень для збереження ведмежого сценарію на високих таймфреймах становить близько $96 500. Варто зазначити, що у цьому циклі не було жодного справжнього прориву ключового рівня підтримки на високих таймфреймах, наразі спостерігається лише відхилення вниз, тож варто почекати та подивитися, що буде далі».

На думку Ansem, головне питання зараз — чи є крипторинок лідером загального ухилення від ризику на фінансових ринках. Якщо фондові індекси також почнуть знижуватися у найближчі тижні, то, ймовірно, це буде початком спадного тренду, а не короткостроковою корекцією у межах висхідного напрямку.

Останні потрясіння на крипторинку контрастують із ралі ризикових активів, яке сприяло зростанню Біткоїна після обрання президентом США Дональда Трампа. Після його перемоги 5 листопада актив різко підскочив, однак від початку року демонструє невелике зниження.

Станом на момент написання матеріалу провідна монета почала рух у бік відновлення і може невдовзі повернутися на рівень вище $90 тис. Наразі експерти не спішать із заявами щодо BTC, очікуючи більш суттєвих сигналів та збираючи дані.

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Допоміжні матеріали bloomberg.com, panewslab.com, coinmarketcap.com.