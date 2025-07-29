Коли Біткоїн досягне $155 000 — прогноз експерта

Поки Біткоїн (BTC) наближається до позначки $120 000, один із трейдерів прогнозує подальше зростання криптовалюти — до нового рекордного максимуму в $155 000

Цей оптимістичний сценарій ґрунтується на технічному аналізі тижневого графіка BTC. Згідно з оцінкою TradingShot, оприлюдненою 28 липня на платформі TradingView, потужний імпульс почався після того, як 7 квітня 2025 року Біткоїн відбився від 50-тижневої ковзної середньої (MA).

Це зростання відбулося в межах висхідного каналу, який формувався протягом трьох років — із листопада 2022-го. Важливо, що BTC вже вдруге знаходить підтримку на рівні Фібоначчі 0.236 у цій структурі — зоні, яка в минулому часто слугувала сигналом до зростання.

Поточна динаміка також нагадує попередні ринкові цикли. Наприкінці 2022-го та на початку 2023 року Біткоїн зростав приблизно на 106,37% після схожих технічних сигналів. А більш стрімке ралі з кінця 2023-го до початку 2024 року дало приріст у 197,23%.

Зараз TradingShot припускає, що BTC знову перебуває у фазі експансії, подібній до того потужного зростання. За їхнім прогнозом, у найближчі місяці ціна може досягти піку поблизу $155 500 — це приблизно на 30% вище від поточних рівнів.

Опір і можливий відкат

У дописі на X від 28 липня криптотрейдер Міхаель ван де Поппе зазначив, що Біткоїн знову натрапив на сильний рівень опору в районі $119 400. Після короткочасного прориву ціна відкотилася вниз.

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Невдача з подоланням цього рівня підвищує ймовірність короткострокової корекції — зокрема через наявність незакритого цінового розриву на ф’ючерсах CME поблизу $118 500.

Крім того, під поточним рівнем сформувався кластер ліквідності, що збільшує шанси на зниження перед потенційним продовженням зростання. За словами ван де Поппе, зона між $116 500 та $117 500 може стати вдалою точкою для накопичення.

Аналіз поточної ціни BTC

Станом на момент написання Біткоїн торгувався на рівні $118 968 — це на 0,13% більше, ніж за останню добу. За тиждень актив додав 0,68%.

Зараз BTC демонструє стійкий імпульс і торгується помітно вище 50-денної простої ковзної середньої (SMA), яка становить $110 835, а також 200-денної SMA на рівні $90 530. Це підтверджує тривалий висхідний тренд.

Індекс відносної сили (RSI) за 14 днів становить 64,11 — показник зони активних покупок, але ще без ознак перегрітості. Це відкриває простір для подальшого зростання.

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Джерело: Finbold.