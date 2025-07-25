Біткоїн-кит здійснив переказ після понад 14 років сплячки

24 липня 2025 року невідомий власник біткоїнів, якого аналітики класифікують як «кита», вперше за понад 14 років активував старий гаманець, здійснивши транзакцію на 0,0018 BTC — приблизно $220 за курсом на той момент

На момент операції баланс цього довготривалого гаманця складав 3962 BTC. Власник отримав ці біткоїни на самому початку становлення мережі у січні 2011 року — коли курс монети становив лише $0,37. Таким чином, на момент надходження сума становила близько $1453. Сьогодні ці активи коштують понад $468 млн — приріст у понад 322 000 разів.

Аналітичний сервіс Lookonchain звернув увагу на переказ і опублікував інформацію про нього у соцмережі X (раніше Twitter). Пост викликав жваву реакцію. Частина користувачів припустила, що давні інвестори поступово починають продавати свої запаси. Інші — висловили подив щодо неймовірного терпіння власника. Один із коментаторів навіть пожартував, що «Сатоші Накамото таки повернеться».

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На час публікації матеріалу вартість біткоїна тримається поблизу відмітки до $116 124.

Нагадаємо, що згідно з ончейн-даними, мережа Ethereum зафіксувала різке зростання тижневого обсягу транзакцій від великих гравців — це свідчить про повернення їхнього інтересу до активної торгівлі. Інституційна DeFi-платформа Sentora (раніше IntoTheBlock) у новому дописі на X повідомила про різкий стрибок показника Large Transactions Volumeу мережі Ethereum. Під цим терміном мається на увазі сумарний обсяг транзакцій вартістю понад $100 000. Як правило, такі суми переказують лише великі інвестори, тому цей показник відображає активність саме китів.

Раніше ми писали, що невідомий Біткоїн-кит перемістив 50 BTC, приблизно $4,68 млн. Ці активи він отримав ще в 2010 році. Згідно з ончейн-даними, біткоїни були отримані ним у липні 2010 року, коли курс Біткоїна становив близько $0,1. Таким чином, на той момент 50 BTC коштували лише $5.

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Джерело: Incrypted.