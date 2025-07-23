close-btn
PaySpaceMagazine

Окрім BTC та ETH: яку крипту скуповує BlackRock

23.07.2025 10:00
Микола Деркач

Imagen Network (IMAGE), маловідомий токен на базі Solana, несподівано став третім за обсягом криптоактивом у портфелі BlackRock — згідно з даними ончейн-моніторингу. На четвертому місці — SPX (мемтокен на блокчейні Ethereum)

Окрім BTC та ETH: яку крипту скуповує BlackRock

Фото: freepik.com

Попри різке падіння ціни з моменту запуску, актив поступається в цифровій алокації BlackRock лише Біткоїну (BTC) та Етеріуму (ETH).

Станом на момент написання матеріалу IMAGE торгувався на рівні $0,004407 — мінус 8,22% за добу, а його ринкова капіталізація трохи перевищувала $22 млн. За тиждень токен впав на 45,65%, а з моменту запуску 12 червня — понад 80%. З початку року падіння становить 84,56%.

BlackRock володіє понад 100 млн токенів IMAGE

Незважаючи на розпродаж, у портфелі BlackRock зараз 101 мільйон IMAGE на суму близько $445 920 — це третя за розміром криптопозиція компанії, трохи випереджаючи SPX. Основу криптопортфеля фонду, як і раніше, становлять Біткоїн (понад 720 000 BTC на $85,6 млрд) та Етеріум (2,14 млн ETH на $7,91 млрд).

Окрім BTC та ETH: яку крипту скуповує BlackRock

Фото: Arkham

Читайте також: Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт

Серед інших великих власників IMAGE — a16z, VanEck, Purpose Investments та Abraxas Capital. Проте за останні 7 днів кожен із цих фондів втратив майже 41% у доларовому еквіваленті своїх позицій, оскільки інтерес до токена почав згасати.

Ймовірно, привабливість токена полягає у його технологічному стеку та ранньому інституційному інтересі, хоча стрімке падіння ціни підкреслює ризики волатильності для нових активів з низькою ліквідністю в криптопросторі.

Розроблений на базі Solana, Imagen Network позиціює себе як децентралізовану платформу для управління цифровою ідентичністю та підтвердження походження контенту. Однак наразі залишається відкритим питання, чи підтвердять фундаментальні показники той ентузіазм, який токен викликав на старті.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

«Бульбашка» навколо Біткоїна скоро лусне — Кійосакі

Біткоїн почнуть скуповувати у паніці — Кійосакі попередив про ефект FOMO

Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні 23.07.2025

Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні
BitGo подала заявку на IPO у США 22.07.2025

BitGo подала заявку на IPO у США
Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт 22.07.2025

Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт
«Бульбашка» навколо Біткоїна скоро лусне — Кійосакі 22.07.2025

«Бульбашка» навколо Біткоїна скоро лусне — Кійосакі
Як змінилася кількість біткоїн-мільйонерів за президентства Трампа 21.07.2025

Як змінилася кількість біткоїн-мільйонерів за президентства Трампа
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 21.07.2025

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  13:00

Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні

 Сьогодні  12:00

ПриватБанк надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту

 Сьогодні  11:00

НБУ відкликав ліцензії у пʼяти фінустанов

 Сьогодні  10:00

Окрім BTC та ETH: яку крипту скуповує BlackRock

 22.07.2025  19:50

BitGo подала заявку на IPO у США

 22.07.2025  19:00

Українські підприємці-ветерани можуть залучити до $20 000 — Мінцифри

 22.07.2025  18:10

PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber