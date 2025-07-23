Окрім BTC та ETH: яку крипту скуповує BlackRock

Imagen Network (IMAGE), маловідомий токен на базі Solana, несподівано став третім за обсягом криптоактивом у портфелі BlackRock — згідно з даними ончейн-моніторингу. На четвертому місці — SPX (мемтокен на блокчейні Ethereum)

Попри різке падіння ціни з моменту запуску, актив поступається в цифровій алокації BlackRock лише Біткоїну (BTC) та Етеріуму (ETH).

Станом на момент написання матеріалу IMAGE торгувався на рівні $0,004407 — мінус 8,22% за добу, а його ринкова капіталізація трохи перевищувала $22 млн. За тиждень токен впав на 45,65%, а з моменту запуску 12 червня — понад 80%. З початку року падіння становить 84,56%.

BlackRock володіє понад 100 млн токенів IMAGE

Незважаючи на розпродаж, у портфелі BlackRock зараз 101 мільйон IMAGE на суму близько $445 920 — це третя за розміром криптопозиція компанії, трохи випереджаючи SPX. Основу криптопортфеля фонду, як і раніше, становлять Біткоїн (понад 720 000 BTC на $85,6 млрд) та Етеріум (2,14 млн ETH на $7,91 млрд).

Читайте також: Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт

Серед інших великих власників IMAGE — a16z, VanEck, Purpose Investments та Abraxas Capital. Проте за останні 7 днів кожен із цих фондів втратив майже 41% у доларовому еквіваленті своїх позицій, оскільки інтерес до токена почав згасати.

Ймовірно, привабливість токена полягає у його технологічному стеку та ранньому інституційному інтересі, хоча стрімке падіння ціни підкреслює ризики волатильності для нових активів з низькою ліквідністю в криптопросторі.

Розроблений на базі Solana, Imagen Network позиціює себе як децентралізовану платформу для управління цифровою ідентичністю та підтвердження походження контенту. Однак наразі залишається відкритим питання, чи підтвердять фундаментальні показники той ентузіазм, який токен викликав на старті.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

«Бульбашка» навколо Біткоїна скоро лусне — Кійосакі

Біткоїн почнуть скуповувати у паніці — Кійосакі попередив про ефект FOMO

Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»

За матеріалами finbold.com.