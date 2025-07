Біткоїн почнуть скуповувати у паніці — Кійосакі попередив про ефект FOMO

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» та легендарний інвестор Роберт Кійосакі звернувся до інвесторів у Біткоїн (BTC) із застереженням, нагадавши про ефект FOMO, коли страх втратити можливість призводить до значних фінансових втрат

За словами Кійосакі, варто готуватися до можливої хвилі панічних купівель, спричиненої страхом упустити вигоду (FOMO). Він вважає, що така поведінка призведе до фінансових втрат для багатьох. Про це він написав у дописі на платформі X 11 липня.

Цікаво, що сам Кійосакі нещодавно придбав ще більше Біткоїнів — за ціною $110 000, розраховуючи на так звану «Banana Zone» — фазу стрімкого зростання, яка зазвичай приваблює емоційних інвесторів на пізніх стадіях.

Він порівняв терплячих покупців із «свинями», які накопичують активи заздалегідь і виграють у довгостроковій перспективі. Натомість імпульсивні «кабани», за його словами, ризикують зазнати збитків, женучись за зростанням ціни. Кійосакі очікує, що ці пізні учасники ринку почнуть панічно продавати під час спадів, тоді як дисципліновані інвестори, навпаки, використовуватимуть ці моменти, щоб докупити актив.

Another RICH DAD LESSON:

“PIGs get fat.

HOGs get slaughtered.”

I state this lesson because I bought my latest BITCOIN at $110k. I am now in position for what Raoul Pal calls “the Banana Zone.”

In the Banana Zone the HOGS will

rush in….driven to insanity by the dreaded…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 11, 2025