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Біткоїн почнуть скуповувати у паніці — Кійосакі попередив про ефект FOMO

13.07.2025 11:30
Ольга Деркач

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» та легендарний інвестор Роберт Кійосакі звернувся до інвесторів у Біткоїн (BTC) із застереженням, нагадавши про ефект FOMO, коли страх втратити можливість призводить до значних фінансових втрат

Біткоїн почнуть скуповувати у паніці — Кійосакі попередив про ефект FOMO

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki

За словами Кійосакі, варто готуватися до можливої хвилі панічних купівель, спричиненої страхом упустити вигоду (FOMO). Він вважає, що така поведінка призведе до фінансових втрат для багатьох. Про це він написав у дописі на платформі X 11 липня.

Цікаво, що сам Кійосакі нещодавно придбав ще більше Біткоїнів — за ціною $110 000, розраховуючи на так звану «Banana Zone» — фазу стрімкого зростання, яка зазвичай приваблює емоційних інвесторів на пізніх стадіях.

Він порівняв терплячих покупців із «свинями», які накопичують активи заздалегідь і виграють у довгостроковій перспективі. Натомість імпульсивні «кабани», за його словами, ризикують зазнати збитків, женучись за зростанням ціни. Кійосакі очікує, що ці пізні учасники ринку почнуть панічно продавати під час спадів, тоді як дисципліновані інвестори, навпаки, використовуватимуть ці моменти, щоб докупити актив.

«У цій «банановій зоні» кабани кидаються в ринок… оскаженілі від жахливої хвороби FOMO. А я, як ситий свин, уже маю достатньо Біткоїна — і просто чекатиму, поки почнеться забій кабанів», — написав Кійосакі.

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Позиція Кійосакі щодо Біткоїна

Кійосакі залишається одним із найактивніших прихильників Біткоїна. Він переконаний, що криптовалюта здатна вирости до $1 млн, і вважає її ефективнішою за традиційні активи на тлі девальвації долара США.

Його ставлення до Біткоїна випливає з давньої недовіри до долара, який він називає «фальшивими грошима», а також із ширшої підтримки альтернативних активів.

Відомий інфлюенсер неодноразово хвалив інвесторів у Біткоїн за відмову довіряти уряду США та фінансовим установам, які він називає «барлогом злодіїв».

Також він попереджає про можливу економічну кризу, яка може знищити значну частину багатства. У відповідь на ці ризики Кійосакі продовжує закликати зберігати капітал у Біткоїні, золоті та сріблі.

На його думку, ці три активи є рівноцінними інструментами для захисту вартості. Він відкидає суперечки типу «Біткоїн проти золота», вважаючи їх відволіканням уваги від глибших економічних проблем. Усі три активи вже показали суттєве зростання у 2025 році — навіть попри те, що фондовий ринок, хоч і оновлює максимуми, залишається нестабільним.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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