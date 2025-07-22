«Бульбашка» навколо Біткоїна скоро лусне — Кійосакі

Американський підприємець, мотиваційний спікер і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі прогнозує, що низка фінансових бульбашок найближчим часом почне лопати
На думку Кійосакі, коли «бульбашка» навколо Біткоїна (BTC) лусне — тобто коли ціна різко обвалиться — за нею можуть піти золото й срібло.
Попри, здавалося б, песимістичний настрій, інвестор вважає можливий обвал гарною нагодою для купівлі активів.
«Якщо ціни зваляться, я почну скуповувати, — зазначає Кійосакі. — Бульбашки ось-ось почнуть лопатись. Імовірно, разом із ними лопнуть і золото, і срібло, і Біткоїн».
Чи безпечний Біткоїн
Нещодавно Біткоїн досяг історичного максимуму, перевищивши позначку $123 000. Однак після цього актив трохи відкотився — приблизно на 5% — і на момент заяви Кійосакі торгувався на рівні близько $118 000. Це може свідчити про потенційне охолодження ринку.
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Крім того, інфляція в США виявилася вищою за очікування: за даними, опублікованими 15 липня, Індекс споживчих цін (CPI) зріс на 2,7%. Тим часом державний борг перевищив $36 трлн.
Усе це, на думку Кійосакі, створює додатковий тиск і на крипторинок, капіталізація якого вже наближається до $4 трлн. Для порівняння: ринкова вартість самого лише Біткоїна перевищила капіталізацію Amazon.
Станом на момент написання Біткоїн демонстрував упевнену технічну динаміку: $117 630 за монету.
Згідно з даними CoinMarketCap, ціна залишається вище ключових короткострокових рівнів підтримки, зокрема 23,6% за рівнями корекції Фібоначчі — $117 238.
Обсяг торгів також зріс — на 36,89% за добу, сягнувши майже $66 млрд. Це свідчить про високу активність покупців.
Індикатори MACD (+125,34) та RSI (62,88) підтверджують стабільний висхідний імпульс без ознак перекупленості.
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Джерело: Finbold.