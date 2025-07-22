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Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт

22.07.2025 15:40
Микола Деркач

Біткоїн (BTC) став об’єктом гарячих обговорень останніми тижнями, оскільки досяг нового історичного максимуму (ATH) — понад $123 000 — і увійшов до п’ятірки найбільших активів за ринковою капіталізацією

Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт

Фото: pexels.com

До дискусії долучився відомий аналітик крипторинку Алі Мартінес, який 22 липня опублікував допис у X, припустивши, що монета може мати потенціал для подальшого зростання.

За словами Мартінеса, Біткоїн може рушити до позначки $131 200, якщо зуміє втримати критичний рівень підтримки на $117 400.

Динаміка Біткоїна

Наразі Біткоїн стикається з технічною зоною опору в діапазоні $118 500–$123 000. Прорив вище цього рівня може відкрити шлях до швидкого зростання до $135 000.

«Цифрове золото» наразі торгується на рівні $118 050 — на 0,76% нижче за добу, але все ще суттєво вище за 30-денну просту ковзну середню, яка становить $111 700. Водночас індикатори імпульсу радять бути обережними: гістограма MACD нещодавно перейшла в негативну зону (-28,56), що може свідчити про ймовірну консолідацію найближчим часом.

Втім, згідно з тими ж даними, шлях Біткоїна до $135 000 значною мірою залежатиме від припливу коштів у біржові фонди (ETF) і рівня корпоративного прийняття активу. Якщо ці фактори не зможуть подолати опір поблизу $123 000, не виключене і зниження до підтримки на рівні $115 000.

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Чи можливий Ethereum по $10 000?

В іншому дописі Мартінес припустив, що Ethereum (ETH) також може бути готовий до масштабного прориву в напрямку $10 000 — за умови впевненого подолання ключового опору поблизу $4 000.

«Якщо Ethereum зможе прорватися вище $4 000, наступною ціллю може стати $10 000!», — наголосив криптоаналітик.

Експерт звернув увагу на багаторічну модель «паралельного каналу» на тижневому графіку Ethereum. Вона окреслена двома горизонтальними трендовими лініями та вже понад два роки обмежує ціновий рух ETH у боковому діапазоні.

Історично верхня межа цього каналу слугує потужною зоною опору, що неодноразово зупиняла спроби Ethereum зростати далі.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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