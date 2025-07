Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт

Біткоїн (BTC) став об’єктом гарячих обговорень останніми тижнями, оскільки досяг нового історичного максимуму (ATH) — понад $123 000 — і увійшов до п’ятірки найбільших активів за ринковою капіталізацією

До дискусії долучився відомий аналітик крипторинку Алі Мартінес, який 22 липня опублікував допис у X, припустивши, що монета може мати потенціал для подальшого зростання.

За словами Мартінеса, Біткоїн може рушити до позначки $131 200, якщо зуміє втримати критичний рівень підтримки на $117 400.

Bitcoin $BTC could march toward $131,200, so long as $117,400 holds as support! pic.twitter.com/dst2RU6V02

— Ali (@ali_charts) July 22, 2025