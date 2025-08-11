Ветерани можуть залучити $30 тис. на розвиток бізнесу

Universe Group, Genesis for Ukraine та УКУ запускають безоплатне навчання з підприємництва для ветеранів і ветеранок. У рамках програми підприємці можуть залучити до $30 тис. на розвиток бізнесу

«Військові захищають нашу незалежність на полі бою, а ми створюємо ще більше можливостей для їхнього розвитку після повернення з війни», — пишуть у Мінцифри.

У рамках програми на учасників чекає:

Навчальні модулі від УКУ та Universe Group. Менторство від підприємців і топменеджерів. Нетворкінг та обмін досвідом з ветеранськими бізнесами. Доступ до курсів Бізнес-школи УКУ.

За результатами пітчингу бізнес-проєктів три команди отримають гранти на розвиток бізнесу:

$30 000 за перше місце;

по $10 000 за друге і третє місця.

Хто може взяти участь?

Ветерани і ветеранки разом з партнерами, у яких є тільки ідея власної справи, або власники бізнесу, які хочуть масштабуватися.

Встигніть зареєструватися до 15 вересня. Деталі за посиланням.

«Підтримуємо професійний розвиток українських героїв і героїнь», — додали у Мінцифри.

Нагадаємо, що з 2019 року Український фонд стартапів (УФС) підтримав понад 300 проєктів. Деякі з них — уже залучили мільйони доларів інвестицій.

«Українські стартапи зростають і масштабуються навіть попри війну. Вони створюють робочі місця, залучають зовнішні інвестиції та посилюють нашу економіку. Це важливий крок до втілення нашої стратегії інновацій WINWIN 2030 та переходу України до інноваційної економіки», — написав перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Також раніше ми писали, що стартував відбір стартапів на участь у конференції NORDEEP 2025. Це найбільший Скандинавський бізнес-саміт, присвячений deep tech-інноваціям. Подія щороку збирає тисячі стартапів, інвесторів, представників наукових установ, корпорацій і технологічних хабів з усієї Європи. Для українських стартапів це крута можливість запартнеритися з європейськими бізнесами та показати експертність у панельних дискусіях.

