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Невідомий кит перемістив 50 BTC після 15 років сплячки

25.04.2025 18:30
Ольга Деркач
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Невідомий Біткоїн-кит перемістив 50 BTC, приблизно $4,68 млн. Ці активи він отримав ще в 2010 році

Невідомий кит перемістив 50 BTC після 15 років сплячки

Невідомий кит перемістив 50 BTC після 15 років сплячки Фото: chatgpt.com

Згідно з ончейн-даними, біткоїни були отримані ним у липні 2010 року, коли курс Біткоїна становив близько $0,1. Таким чином, на той момент 50 BTC коштували лише $5.

24 квітня 2025 року всі біткоїни з цієї адреси були переміщені, ймовірно, з метою продажу. Якщо припустити, що це був продаж, прибутковість інвестиції цього великого власника сягнула приголомшливих 93 460 500%.

У криптоспільноті зазначили, що ця адреса відповідає стандарту P2PK, який активно використовувався до 2013 року. Цей стандарт блокував кошти публічним ключем, але згодом був замінений стандартом P2PKH.

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На момент написання матеріалу, Біткоїн торгується по $94 497.

Подібні випадки є досить поширеними, але останнім часом, на фоні коливань на крипторинку, повідомлень про рух великих обсягів біткоїнів з подібних старих рахунків було дуже мало. Це може свідчити про те, що власник, нарешті, вирішив зафіксувати прибуток.

Нагадаємо, що активність біткоїн-китів зросла в березні та квітні цього року, зауважив криптоютубер Ларк Девіс. За останні два місяці великі власники з балансом від 1 000 до 10 000 BTC «купували як ніколи раніше», додав він, посилаючись на графік від CryptoQuant. Графік показує різке зростання балансів китів з лютого, яке прискорилося в квітні.

Раніше ми писали, що Том Лі, співзасновник Fundstrat Global Advisors, в ефірі програми Squawk Box на телеканалі CNBC зробив «бичачий» прогноз щодо короткострокової цінової динаміки Біткоїна (BTC).

«Тепер, коли делеверидж завершився, я думаю, що Біткоїн наздожене золото. Попередній максимум Біткоїна майже досяг $110 000, тож я вважаю, що йому є куди рости як певному виду не доларового активу», — сказав він

Крім того, ми розповідали, як майнити Біткоїн вдома у 2025 році. Біткоїн стрімко набуває легітимності, і зʼявляється все більше бажаючих зазирнути за завісу, щоб побачити, як він створюється.

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Джерело: Incrypted.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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