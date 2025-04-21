Як майнити Біткоїн вдома у 2025 році

Біткоїн стрімко набуває легітимності, і зʼявляється все більше бажаючих зазирнути за завісу, щоб побачити, як він створюється. Тож розповімо про чотири реальні способи видобутку Біткоїна вдома у 2025 році

Лотерейний майнінг

Лотерейний майнінг пропонує цікавий — хоча і дуже непередбачуваний — спосіб.

У липні 2024 року майнер-одинак, який використовував лише три ТБ/с хеш-потужності — приблизно стільки, скільки можна отримати з двох невеликих USB-пристроїв, — успішно добув цілий блок Біткоїна. Винагорода склала 3,192 BTC, що на той час коштувало понад $200 000. За статистикою, для досягнення такого результату потрібні тисячі років.

Більшість майнерів лотерей використовують невеликі, малопотужні пристрої. Ці пристрої не призначені для стабільного доходу. Вони ближчі до цифрових ігрових автоматів, але все ж таки роблять свій внесок у забезпечення безпеки мережі Біткоїн.

Для більшості це не заробіток. Це виклик і цікавість, як збірка кастомного ПК або реставрація вінтажного радіоприймача.

Майнінг ASIC

Якщо лотерейний майнінг схожий на купівлю одного квитка і сподівання на удачу, то самостійний майнінг за допомогою ASIC — це видобуток з невеликим стеком. Ваші шанси зростають, але це все ще довгий шлях.

ASIC — спеціалізовані інтегральні схеми — спеціально розроблені для майнінгу біткоїнів. Наразі мережа Bitcoin працює зі швидкістю близько 500 екзагашів на секунду. За допомогою одного ASIC ви зможете контролювати приблизно 0,00008% від загального хешрейту.

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Запустивши 20 ASIC, ви зможете вийти на швидкість понад вісім петахеш за секунду, що теоретично достатньо для знаходження блоку приблизно раз на рік. Але така установка вимагає значних капіталовкладень, належної вентиляції або занурювального охолодження та надійного енергопостачання. Навіть тоді результати непередбачувані.

Але для більшості людей, навіть з топовими ASIC, самостійний майнінг залишається високоризикованим підходом з невизначеною винагородою.

Майнінг у пулі

Якщо самостійний майнінг — це довгий шлях, практичною альтернативою є спільний майнінг. Саме так більшість домашніх майнерів підходять до видобутку біткоїнів у 2025 році — і небезпідставно.

Приєднавшись до майнінг-пулу, ви об’єднуєте свій хешрейт з тисячами інших учасників. Коли пул успішно видобуває блок, винагорода ділиться відповідно до внеску кожного майнера. Ви більше не женетеся за рідкісною одиночною перемогою, а отримуєте менші, але стабільні виплати. Це більш передбачувано, менш ризиковано і не так залежить від удачі.

Найбільші пули сьогодні — Foundry USA, Antpool, ViaBTC, F2Pool — обробляють тисячі блоків щомісяця.

Хмарний майнінг

Хмарний майнінг дозволяє орендувати хеш-потужності у віддаленого провайдера, який запускає обладнання від вашого імені. Вам не потрібно керувати обладнанням, мати справу з теплом або шумом, або турбуватися про витрати на електроенергію. Ви просто купуєте контракт, і якщо все йде добре, ви отримуєте частину винагороди від майнінгу.

На папері це звучить просто. Ви обираєте провайдера, обираєте, скільки хеш-потужності ви хочете орендувати, і платите або авансом, або за підпискою. Провайдер піклується про інфраструктуру, включаючи технічне обслуговування та охолодження. Натомість ви отримуєте частку видобутого Біткоїна, пропорційну орендованій потужності.

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Джерело: CoinTelegraph.