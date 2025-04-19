7 біткоїн-ETF, на які варто звернути увагу

Біткоїн-ETF — це інвестиції, пов’язані з Біткоїном. Деякі з них інвестують безпосередньо в Біткоїн, інші — лише у ф’ючерсні контракти на Біткоїн або акції компаній, пов’язаних з Біткоїном та іншими криптовалютами

Якщо ви хочете зайнятися криптоінвестуванням, але відчуваєте, що інвестиції в Біткоїн несуть занадто великий ризик — або ви не хочете турбуватися про пошук найкращих місць для зберігання криптовалюти — інвестиції в біткоїн-ETF можуть бути для вас ідеальним варіантом.

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

ProShares був першим біткоїн-ETF, який вийшов на ринок у жовтні 2021 року. За перші кілька днів він отримав $1 млрд зростання. ETF сильно впав під час криптовалютної зими 2022 року, але відновив свою вартість під час ралі Біткоїна наприкінці минулого року.

Окрім ф’ючерсів на Біткоїн, ProShares BITO ETF тримає цінні папери Казначейства та готівку, згідно з інформаційним бюлетенем фонду. Це забезпечує інвесторам певну диверсифікацію та хеджування від різких падінь.

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI)

Якщо ви ставитеся до Біткоїна негативно і вважаєте, що буде криптовалютна зима, ви можете розглянути ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. На відміну від інших біткоїн-ETF у цьому списку, ProShares Short Bitcoin ETF спекулює на зниженні ціни Біткоїна.

Цей ETF не відстежує тенденції — він прагне отримати дохід, який становить 1x від доходу базового бенчмарку лише за один день.

Таке відстеження робить фонд таким же волатильним, як і ф’ючерси на Біткоїн, і призвело до зниження вартості майже на 52% з моменту його заснування у червні 2022 року.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC)

Недорога альтернатива GBTC, BTC пропонує прямий доступ до Біткоїна зі значно нижчими комісіями.

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Коефіцієнт витрат становить лише 0,15%, порівняно з 1,50% у GBTC. Його вартість зростає і падає разом з біткоїнами, що знаходяться в трасті.

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

iShares — це популярний емітент ETF, який належить Blackrock. Його біткоїн-ETF, iShares Bitcoin Trust, є найбільшим на сьогоднішній день, з активами в $48,04 млрд.

Щоб залучити інвесторів, iShares запустив ETF з низьким коефіцієнтом витрат 0,12%, який пізніше збільшився до 0,25% після того, як активи фонду перевищили $5 млрд. Зараз цей показник відповідає показнику найближчого конкурента IBIT — біткоїн-фонду Fidelity Wise Origin.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)

Fidelity — один з найбільших і найпопулярніших брокерів у світі, який з головою занурився у світ криптовалют завдяки своєму ETF Wise Origin Bitcoin Fund.

З тих пір ETF накопичив понад $16 млрд активів під управлінням, що робить його другим за величиною біткоїн-ETF на ринку.

Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)

Ark Invest — популярна інвестиційна компанія, в основному завдяки динамічному ІТ-директору Кеті Вуд, а її біткоїн-ETF торгується з січня 2024 року.

ARKB — це стандартний біткоїн-ETF з трохи нижчим коефіцієнтом витрат, ніж у конкурентів, на рівні 0,21% річних.

Цей біткоїн-ETF має активи в управлінні, що наближаються до $4 млрд, що робить його однією з найбільших пропозицій на ринку.

Bitwise Bitcoin ETF (BITB)

Bitwise — це менеджер криптовалютних індексних фондів, який обслуговує фінансових консультантів, менеджерів з управління активами та інституційних інвесторів. Він запустив біткоїн-ETF, щоб надати інвесторам більший доступ до Біткоїна, і він виріс до більш ніж $3 млрд активів під управлінням.

Цей ETF має крутий коефіцієнт витрат 0,20%, що є найнижчим у списку.

Bitwise зобов’язався пожертвувати 10% прибутку BITB на розробку Біткоїна з відкритим вихідним кодом протягом наступних 10 років.

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Джерело: GOBankingRates.