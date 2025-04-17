4 фактори, які можуть розвернути ціни на криптовалюти

Незважаючи на нещодавні значні зміни в криптоіндустрії, ринок продемонстрував найслабші показники першого кварталу за останні роки — але криптоаналітик вказує на кілька каталізаторів, які можуть зробити другий квартал більш перспективним

«Розчарування. Це найкраще слово, щоб описати минулий квартал», — сказав головний інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган в нещодавньому звіті про ринок, назвавши 1-й квартал «найкращим найгіршим кварталом в історії криптовалют».

Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) дві найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією, зазнали падіння цін на 11,82% та 45,41%, відповідно, протягом першого кварталу 2025 року — кварталу, який історично характеризується високими результатами для обох активів. Але згідно з даними CoinGlass, з 2013 року 1-й квартал є другим за силою кварталом для Біткоїна (51,2%) та історично найкращим для Ethereum (77,4%).

Хоуган вказав на кілька ключових каталізаторів, які можуть допомогти криптовалюті досягти більшого зростання у другому кварталі.

Він відзначив зростання глобальної грошової маси — «після багатьох років жорсткої політики, центральні банки по всьому світу сигналізують про перехід до пом’якшення монетарної політики і розширення грошової маси М2».

«Історично ці умови були сприятливими для ризикових активів, особливо для цифрових активів», — сказав Хоуган.

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Підтримуючи подібну думку, Пав Хундал, провідний аналітик австралійської криптобіржі Swyftx, сказав, що «в звичайні часи глобальні заходи з пом’якшення є досить надійним випереджаючим індикатором для криптовалют».

Зовсім недавно, 14 квітня, аналітик Colin Talks Crypto заявив:«Глобальний M2 залишається на рівні ATH вже 3 дні поспіль».

Біткоїн рухається в напрямку глобального M2 83% часу, написав економіст Лін Олден у вересневому дослідженні.

Зростання активів в управлінні також може бути позитивним показником того, що цього року на крипторинку очікується ще більше зростання. За словами Хоугана, протягом першого кварталу активи стейблкоїнів в управлінні зросли до «історичного максимуму — понад $218 млн».

«Зростаюче впровадження стейблкоїнів піде на користь суміжним секторам, включаючи DeFi та інші криптовалюти», — сказав він.

Крім того, геополітичний хаос, який спостерігався у світовій економіці протягом першого кварталу 2025 року, в основному після інавгурації президента США Дональда Трампа через його тарифи, «підштовхує глобальних інвесторів до переоцінки своїх портфелів».

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Джерело: CoinTelegraph.