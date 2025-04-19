Біткоїн може увійти у фазу очікування: ось чому

Реалізована капіталізація Біткоїна досягла $872 млрд, але повільне зростання та обережна поведінка інвесторів вказують на те, що ринок може вступати в фазу консолідації

Після різкого відновлення від нещодавнього мінімуму на рівні близько $75 тис. минулого тижня, трейдери тепер спекулюють, чи готується Біткоїн порушити свою довгу низхідну тенденцію.

Зміна настроїв спричинила поновлення оптимізму, і багато хто уважно слідкує за ознаками можливого розвороту тренду. Однак дані показують значне коливання настроїв серед інвесторів у волатильному ринковому кліматі.

Зростання Біткоїна сповільнюється

Останній аналіз Glassnode показує, що реалізована капіталізація Біткоїна сягнула рекордних $872 млрд, незважаючи на скромне місячне зростання близько 0,9%. Це свідчить про продовження припливу капіталу, але також відображає охолодження інвесторського апетиту.

Експерти пояснили, що у складному ринковому середовищі стабільні припливи до Біткоїна є вражаючими. Однак зниження темпів надходження нових коштів свідчить про те, що інвестори вагаються вкладати додаткові кошти зараз, і це сигналізує про те, що обережна, ризиконебажана поведінка ймовірно домінуватиме найближчим часом.

Крім того, показник «реалізованого прибутку та збитку», скоригований на волатильність, показує майже рівномірний розподіл, що вказує на насиченість інвесторської активності. Цікаво, що цей шаблон часто передує фазі консолідації. Ринок, схоже, шукає нову рівновагу.

Читайте також: 4 фактори, які можуть розвернути ціни на криптовалюти

Крім того, скоригований на волатильність чистий реалізований прибуток/збиток Біткоїна повернувся до своєї довгострокової медіани (середнього значення) — рівня, який історично асоціюється з переходами між бичачими та ведмежими ринками. Це ставить Біткоїн у критичний момент, де напрямок ринку знаходиться на межі.

Волатильність знову вражає Біткоїн

Попри вражаючу стійкість BTC, Glassnode заявила, що криптовалюта не уникла сильної волатильності, яка пронизала глобальні ринки, адже вона зазнала найбільшого падіння в циклі 2023-2025 років.

Ця корекція найбільше вдарила по нових інвесторах, оскільки на них зараз припадає основна частина нереалізованих збитків. Натомість довгострокові власники, схоже, не зазнали значного впливу поточного економічного тиску.

З точки зору індивідуальних інвесторів, ринок пережив набагато серйозніші падіння у попередніх циклах, зокрема під час ведмежих ринків у травні 2021 і 2022 років. Крім того, зрілі та досвідчені інвестори залишаються незворушними через поточний економічний стрес і перебувають у позиції майже односторонньої прибутковості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн-кити купують «як ніколи раніше» — аналітик

4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності

Кити масово продають XRP: що відбувається

За матеріалами cryptopotato.com.