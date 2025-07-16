Біткоїн може зрости до $200 000 — аналітики

Ціна Біткоїна може зрости ще на 70%, навіть якщо лише незначна частка світового інституційного капіталу буде спрямована в цей актив

«Інституції більше не можуть ігнорувати прибутковість Біткоїна», — зазначає The Kobeissi Letter у своєму звіті.

Криптовалюту просто не можна оминати, адже за останні 13 років вона демонструє середньорічне зростання (CAGR) у 90% — такого результату не досяг жоден інший актив.

Навіть «консервативні» фонди вже виділяють 1% активів під управлінням на Біткоїн, оскільки імпульс до формування BTC-резервів набирає обертів.

Масштабні інституційні вливання

За оцінками Kobeissi, сукупний обсяг інституційних активів під управлінням (AUM) у США наразі становить $31 трлн.

«Якщо лише 1% цього капіталу буде спрямовано в Біткоїн, це забезпечить додаткові $300 млрд припливу», — вважають у Kobeissi.

Таке вливання $300 млрд у ринкову капіталізацію Біткоїна (нині — $2,34 трлн) підвищить ціну приблизно на 13% — до $133 000. Саме цю цифру багато аналітиків називають короткостроковою ціллю.

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«Якщо врахувати весь світовий інституційний капітал, у Біткоїн потенційно може надійти понад $1 трлн», — додали аналітики.

Ще $1 трлн додаткової капіталізації підвищив би вартість активу на 70% — до позначки близько $200 000. І все це — без жодної участі роздрібних інвесторів.

Наразі саме інституції є рушієм поточного ринку. Наприклад, BlackRock вже володіє 717 388 BTC — це 3,6% від усього обігу. Стратегія MicroStrategy — ще 601 550 BTC, або 3%. Разом ці дві структури контролюють 6,6% усієї пропозиції Біткоїна, що дорівнює приблизно $155 млрд за поточним курсом.

З огляду на запуск нових інституційних криптовалютних фондів та зростання інтересу з боку корпорацій і навіть держав, у довгостроковій перспективі напрямок руху ціни виглядає однозначним.

Поточна динаміка ціни BTC

Після історичного максимуму 14 липня Біткоїн усе ще перебуває у фазі корекції — ціна знизилася на 4,3% від піку. На момент написання актив торгувався на рівні $118 239, утримуючи зону підтримки.

Ймовірно, фаза консолідації триватиме ще певний час, перш ніж ціна рушить до діапазону $130 000. Корекція викликана фіксацією прибутку з боку довгострокових холдерів — а не розпродажами інституцій.

Як повідомляє Glassnode, цього тижня зафіксовано один із найбільших днів продажу BTC з прибутком у 2025 році — переважно з боку тих, хто тримав актив роками.

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Джерело: Crypto Potato.