3 криптовалюти, на які варто звернути увагу на тлі булрану

Криптовалютний ринок показує стрімке зростання: ціна Біткоїна оновила історичний максимум, а більшість альткоїнів подорожчали
Біткоїн (BTC) прорвався крізь ключовий рівень спротиву $123 000, а провідні альткоїни — Ethereum, Hedera та Stellar — також показали стрімке зростання.
Очікується, що булран триватиме, підживлений сильними фундаментальними чинниками: зростаючими притоками до крипто-ETF, високим відкритим інтересом та активністю інституційних інвесторів. Розберемося, у що інвестувати просто зараз, аби отримати потенційно високий прибуток.
XRP
Ціна XRP помітно відновилася останніми днями й сягнула найвищого рівня з лютого. Є кілька драйверів, які можуть підштовхнути токен ще вище.
Один із головних факторів — очікуване схвалення SEC спотового XRP-ETF, що може залучити інституційний капітал. Нещодавно запущений фонд XXRP ETF уже акумулював майже $300 млн активів.
Крім того, Ripple Labs стала одним з провідних емітентів стейблкоїнів у США, а їхній новий токен вже має $500 млн під забезпеченням. Додатковий імпульс може дати фінальне рішення у справі SEC проти Ripple, а також зростаюча роль компанії в галузі платежів.
З технічної точки зору, XRP має потенціал зростання до $3,3.
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Polkadot (DOT)
Polkadot також виглядає переконливо, оскільки її екосистема швидко розширюється. Гра FIFA Rivals, нещодавно запущена в мережі, вже стала однією з найпопулярніших у галузі. Тим часом, заблокована вартість у проєкті Hydration сягнула рекордних $240 млн.
Ціна DOT сформувала фігуру «подвійне дно» на рівні $3,27 — це мінімуми квітня та червня. Лінія прориву — $5,34.
Цей патерн сигналізує про можливе відновлення. Початковою метою виступає $5,34 — рівень корекції 23,6%. Якщо він буде подоланий, ціна може зрости до $7,44 — 50% корекції Фібоначчі. Це означає зростання на 80% від поточних значень.
Binance Coin (BNB)
Binance Coin залишається серед найсильніших криптовалют за фундаментальними показниками. Вона домінує в сегменті децентралізованої торгівлі, має активно зростаючу екосистему мемкоїнів і проводить регулярні спалювання токенів.
Ціна BNB сформувала фігуру «висхідний трикутник» із рівнем спротиву $696 — максимумом травня. Токен також прорвався вище 50-денної та 200-денної експоненційної ковзної середньої, а індекс відносної сили (RSI) демонструє зростання.
У таких умовах монета має потенціал для подальшого зростання до минулорічного максимуму $795, що на 12,5% вище за поточні значення.
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Джерело: Crypto.News.