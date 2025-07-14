Криптотрейдер втратив більше $300 млн за 3 години

Один із найпомітніших випадків одноденної ліквідації позицій завершився для криптотрейдера втратою понад $300 мільйонів лише за три години

Йдеться про трейдера під псевдонімом Qwatio — за даними Lookonchain, його масштабні шорт-позиції на суму понад $334 млн були повністю ліквідовані за звичним сценарієм.

Інформація з його публічного гаманця (адреса: 0x916E) свідчить про лавиноподібну серію примусових ліквідацій з 11:42 до 13:24 за UTC у понеділок, 14 липня.

Загалом Qwatio змусили закрити позиції обсягом близько 1 743 BTC (приблизно $211 млн), 33 743 ETH ($102,3 млн) та 15 млн токенів FARTCOIN (близько $20,6 млн). З урахуванням комісій його фактичні втрати становили майже $25,84 мільйона.

Ріст Біткоїна «вбив» шорти

Qwatio активно ставив на падіння ринку, відкриваючи агресивні шорт-позиції. Проте криптовалюти стрімко зросли в ціні — зокрема, Біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши $123 000.

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Коли ціни зростають всупереч ставці на зниження, маржинальне забезпечення трейдера стрімко зменшується. Якщо збитки перевищують допустимий рівень, біржі примусово закривають позиції — фактично змушуючи викупити актив за значно вищою ціною.

Це вже не перший випадок, коли Qwatio потерпає від ліквідації шорт-позицій. Лише за два дні до цього він зазнав подібного краху, втративши 458 BTC (приблизно $55 млн), 12 147 ETH ($36,55 млн) та 5,4 млн FARTCOIN ($7,33 млн).

Попри серію втрат, трейдер не припиняє заходити на ринок з новим капіталом. Його стиль торгівлі викликає активні обговорення: одні захоплюються його сміливістю, інші вбачають у цьому приклад небезпечної самовпевненості.

Нагадаємо, що після того, як ціна Біткоїна 14 липня оновила історичний максимум і перевищила $123 000, ринок зазнав масштабної хвилі ліквідацій. Найбільше постраждали ті, хто ставив на падіння (шорт-селлери): їхні загальні втрати перевищили $590 млн.

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Джерело: Finbold.