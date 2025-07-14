Хто став 11-ю найбагатшою людиною у світі

Сатоші Накамото, анонімна особа або група осіб, що стоїть за створенням Біткоїна, увійшов до топ-11 найбагатших людей світу після того, як у неділю ціна Біткоїна досягла $120 000

За оцінкою аналітичної компанії Arkham, Накамото володіє приблизно 1,096 млн BTC, розміщеними на тисячах гаманців. За поточним курсом (близько $122 700), ці активи оцінюються більш ніж у $131 млрд.

Теоретично це ставить Накамото на 11-ту сходинку списку мільярдерів Forbes — вище за генерального директора Dell Technologies Майкла Делла, статки якого становлять $125,1 мільярда.

Втім, список Forbes не враховує криптовалютні гаманці при оцінці статків — у розрахунок беруться лише публічно підтверджені активи, зокрема акції компаній.

Що потрібно, аби Накамото став першим

Попри те, що Біткоїн оновив історичний максимум вище $122 000, цього недостатньо, щоб Накамото очолив рейтинг Forbes.

Наразі перше місце посідає Ілон Маск, засновник SpaceX та генеральний директор Tesla, зі статками понад $404 млрд.

Друге місце — у Ларрі Еллісона, співзасновника Oracle ($274 млрд), третє — у гендиректора Meta Марка Цукерберга з таким самим капіталом.

Щоб Накамото вийшов на перше місце, Біткоїн має зрости ще на 208% — до $370 000 за монету, і лише за умови, що статки інших мільярдерів не зміняться.

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Аналітик Bloomberg Ерік Бальчунас припустив, що Накамото може стати щонайменше другим найбагатшим мільярдером уже до кінця 2026 року.

«Якщо Біткоїн зростатиме у звичному темпі на 50% на рік, він, ймовірно, вийде на другу сходинку десь наступного року», — зазначив Бальчунас.

Він додав, що це надзвичайно цікаво — бачити, як засновник такого успішного проєкту ніколи не конвертував свої активи у фіат.

Сатоші Накамото володіє найбільшим обсягом Біткоїнів серед усіх — з великим відривом. За даними BiTBO, компанії та кастодіани загалом контролюють 847 000 BTC — лише 4% від максимальної емісії Біткоїна.

Серед приватних інвесторів також є відомі власники великих обсягів BTC. Наприклад, брати Вінклвосси, засновники біржі Gemini, мають близько 70 000 монет. Венчурний капіталіст Тім Дрейпер володіє приблизно 30 000 BTC, які придбав на аукціоні американських маршалів у 2014 році. А співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор, окрім корпоративних резервів, особисто тримає ще близько 17 732 BTC.

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Джерело: Cointelegraph.