close-btn
PaySpaceMagazine

Активність у мережі Solana досягла нового рекорду

09.07.2025 11:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Попри 2% падіння вартості в 7 липня, вже 8 липня Solana (SOL) зафіксувала рекордну активність — понад 14,63 мільйона активних адрес за добу, за даними ончейн-аналітика крипторинку Алі Мартінеса

Активність у мережі Solana досягла нового рекорду

Активність у мережі Solana досягла нового рекорду Фото: unsplash.com

Зростання кількості щоденних активних адрес зазвичай свідчить про підвищену залученість користувачів, що потенційно може стимулювати попит на токен.

Цікаво, що сплеск активності в екосистемі Solana збігся з новою хвилею інтересу до біржового фонду (ETF) на основі Solana. За інформацією Bloomberg, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) закликала потенційних емітентів ETF подати оновлені заявки до кінця липня. Аналітик ETF Джеймс Сейффарт назвав будь-які кроки з боку SEC позитивним сигналом для ринку.

За даними SolanaFloor, у другому кварталі 2025 року Solana перевершила всі інші блокчейни рівня 1 (L1) та рівня 2 (L2) за обсягом доходу від мережі — враховуючи як комісії за транзакції, так і чайові поза протоколом.

Цікаве по темі: Обсяг ф’ючерсів на Solana встановив рекорд: ціна SOL може зрости

Це вже третій квартал поспіль, коли Solana посідає перше місце за цим показником. Сумарний дохід мережі перевищив 271 мільйон доларів, що на понад 100 мільйонів більше, ніж у TRON (TRX).

Попри позитивну динаміку, ціна SOL наразі знижується: на момент написання SOL торгується на рівні $152,97. Ймовірна причина — неоднозначні сигнали від регуляторів США щодо ETF. Зокрема, SEC відклала рішення щодо спотового ETF від Fidelity і відкрила новий 21-денний період для публічних коментарів, водночас оголосивши про нову структуру, покликану спростити процес затвердження криптовалютних ETF.

Нагадаємо, що криптовалютний трейдер здійснив стейкінг Solana на 3 000 років, згідно з даними аналітичної фірми Arkham Intelligence. Вінсент Лю, головний інвестиційний директор Kronos Research, сказав, що цей крок, швидше за все, був символічним актом, що відображає сильну віру і переконання в довгостроковій екосистемі Solana.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»

4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном

Коли Ethereum досягне $5 700 — аналітик

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії» 08.07.2025

Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»
4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном 08.07.2025

4 криптовалюти, які можуть стати наступним Біткоїном
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинки цього тижня 07.07.2025

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинки цього тижня
Україна запровадила санкції проти російських криптосхем: що відомо 07.07.2025

Україна запровадила санкції проти російських криптосхем: що відомо
Коли Ethereum досягне $5 700 — аналітик 07.07.2025

Коли Ethereum досягне $5 700 — аналітик
Біткоїн може стрімко злетіти до $130 000 вже у серпні 06.07.2025

Біткоїн може стрімко злетіти до $130 000 вже у серпні
Вибір редакції
Всі
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  15:00

Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market

 Сьогодні  14:00

Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+

 Сьогодні  11:40

Активність у мережі Solana досягла нового рекорду

 Сьогодні  10:20

НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

 08.07.2025  21:00

Скільки Мінфін залучив від держоблігацій у 2025 році: інфографіка

 08.07.2025  20:20

Revolut запускає інвестиційні рахунки ISA та доступ до ETF

 08.07.2025  19:20

НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber