Активність у мережі Solana досягла нового рекорду

Попри 2% падіння вартості в 7 липня, вже 8 липня Solana (SOL) зафіксувала рекордну активність — понад 14,63 мільйона активних адрес за добу, за даними ончейн-аналітика крипторинку Алі Мартінеса

Зростання кількості щоденних активних адрес зазвичай свідчить про підвищену залученість користувачів, що потенційно може стимулювати попит на токен.

Цікаво, що сплеск активності в екосистемі Solana збігся з новою хвилею інтересу до біржового фонду (ETF) на основі Solana. За інформацією Bloomberg, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) закликала потенційних емітентів ETF подати оновлені заявки до кінця липня. Аналітик ETF Джеймс Сейффарт назвав будь-які кроки з боку SEC позитивним сигналом для ринку.

За даними SolanaFloor, у другому кварталі 2025 року Solana перевершила всі інші блокчейни рівня 1 (L1) та рівня 2 (L2) за обсягом доходу від мережі — враховуючи як комісії за транзакції, так і чайові поза протоколом.

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Це вже третій квартал поспіль, коли Solana посідає перше місце за цим показником. Сумарний дохід мережі перевищив 271 мільйон доларів, що на понад 100 мільйонів більше, ніж у TRON (TRX).

Попри позитивну динаміку, ціна SOL наразі знижується: на момент написання SOL торгується на рівні $152,97. Ймовірна причина — неоднозначні сигнали від регуляторів США щодо ETF. Зокрема, SEC відклала рішення щодо спотового ETF від Fidelity і відкрила новий 21-денний період для публічних коментарів, водночас оголосивши про нову структуру, покликану спростити процес затвердження криптовалютних ETF.

Нагадаємо, що криптовалютний трейдер здійснив стейкінг Solana на 3 000 років, згідно з даними аналітичної фірми Arkham Intelligence. Вінсент Лю, головний інвестиційний директор Kronos Research, сказав, що цей крок, швидше за все, був символічним актом, що відображає сильну віру і переконання в довгостроковій екосистемі Solana.

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Джерело: Finbold.