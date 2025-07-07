Коли Ethereum досягне $5 700 — аналітик

Трейдинг-експерт прогнозує, що Ethereum (ETH) невдовзі оновить історичний максимум вище $5 000, а в наступні місяці може зрости до $8 000. На користь такого сценарію свідчать бичачі технічні сигнали

Прогноз ґрунтується на тижневому графіку Ethereum, який демонструє довготривалу консолідацію в межах низхідного трикутника, що сформувався після піку в листопаді 2021 року.

Попри низку невдалих спроб прориву — зокрема в грудні 2024-го — аналітик Master Ananda зазначає: зростання локальних мінімумів із червня 2022-го по квітень 2025 року вказує на поступове посилення висхідного імпульсу.

За його словами, у квітні 2025-го ETH сформував «округлене дно» на рівні підтримки $2 425. Хоча ціна короткочасно опускалась нижче, актив швидко відновив позиції, що сигналізує про сильний купівельний тиск. Цей рух може означати завершення тривалої ведмежої фази, яка розпочалася в березні 2024 року.

Ключовий рівень опору — близько $3 068 (відмітка 0.618 за сіткою Фібоначчі). Далі — зона $3 800–4 000, де ціна може протестувати попередні вершини.

Проте головна ціль — $5 791, відповідна рівню 1.618 за Фібоначчі. Її досягнення очікується до кінця 2025 року. За словами Ananda, при сприятливому розвитку подій імпульс може підштовхнути Ethereum навіть до $8 500.

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«Якщо говорити про мінімум — бо про гірший сценарій ми не переймаємось — то $5 791 слід вважати базовою позначкою. З огляду на покращення фундаментальних факторів, запуск Ethereum-ETF та бичачий ринок 2025 року, ми можемо відкривати шлях до $8 500 і далі», — зазначив він.

Тим часом аналітик Ted Pillows підкреслив важливість збереження підтримки на рівні $2 500. Він зауважив, що Ethereum демонструє стійкість, утримуючись вище цієї позначки, яку зараз розглядають як критичну точку для подальшого зростання.

За його оцінкою, в зоні $2 500–2 600 спостерігається стабільний інтерес з боку покупців. Це відбувається після нестабільного червня, коли ціна ненадовго падала нижче $2 400, але швидко відновлювалась.

Наступний значущий рівень опору — в діапазоні $2 800–2 900. ETH вже кілька місяців не може впевнено закріпитися вище цього рівня. Успішне повторне тестування $2 500 з наступним відскоком може відкрити шлях до прориву в цю зону.

Станом на момент написання Ethereum торгувався на рівні $2 575 — зі зростанням на 2,1% за останню добу, а зростання за тиждень перевищило 3%.

Наразі ринок уважно стежить за тим, як ETH поводитиметься поблизу зони підтримки на $2 500. Якщо вона втримається, наступною метою може стати повернення до рівня $2 800.

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Джерело: Finbold.