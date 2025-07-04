BlackRock збільшив криптопортфель на $24 млрд у 2025

У першій половині 2025 року BlackRock суттєво наростив присутність у сфері цифрових активів, додавши майже $24 млрд до свого криптовалютного портфеля

Згідно з Crypto Market Report, обсяг криптоактивів під управлінням компанії зріс з $54,77 млрд станом на 1 січня до $78,67 млрд на 30 червня — приріст на 30,38%.

Основну частку зростання забезпечив Біткоїн. Обсяг BTC у портфелі компанії підскочив із $51,16 млрд до $74,47 млрд — на $23,3 млрд або 31,3%. Значний внесок також зробив Ethereum: його частка зросла з $3,53 млрд до $4,21 млрд, що на $678,95 млн або 16,15% більше.

Стрімке зростання зумовлене припливом капіталу до біржових фондів BlackRock, що прив’язані до Біткоїна та Ethereum і почали торгуватися на початку року. Щоб забезпечити ці продукти реальними активами, компанія активно скуповувала BTC і ETH напряму в мережі протягом першого півріччя.

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Станом на кінець першого кварталу 2025 року BlackRock володів приблизно 575 860 BTC та 1,17 млн ETH, а вартість його криптопортфеля сягала $49,85 млрд. До 30 червня ці обсяги зросли до $74,47 млрд у Біткоїні та $4,21 млрд в Ethereum, загалом — до $78,67 млрд. Це означає приріст на $28,82 млрд упродовж другого кварталу та на $23,91 млрд за перше півріччя.

Варто зазначити, що ці $23,91 млрд приросту — публічно простежувані завдяки даним із блокчейна, однак вони відображають лише активи на гаманцях, пов’язаних із кастодіальними структурами ETF. Справжня експозиція BlackRock у криптовалютах, з урахуванням позабіржових угод і непрямих інвестицій, може бути ще більшою.

Нагадаємо, що криптовалюта XRP демонструє ознаки потенційного прориву після формування інверсної моделі «голова й плечі» — класичної технічної фігури, яка часто передує зростанню ціни.

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Джерело: Finbold.