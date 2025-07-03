Ripple може отримати банківську ліцензую: ціна XRP почала зростати

XRP збільшив свою ринкову капіталізацію більш ніж на $6 млрд після важливої регуляторної новини від Ripple

Згідно з даними Finbold та CoinMarketCap, токен XRP піднявся в ціні з $2,17 до $2,28, а його загальна ринкова вартість зросла з $128,94 млрд до $135,40 млрд.

Добовий обсяг торгів також зріс до $4,17 млрд — це на 43,84% більше, ніж раніше.

Зростання XRP спровокувала заява Ripple

Зростання ціни було спричинене заявою генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауза, який підтвердив, що компанія офіційно подала заявку на отримання національної банківської ліцензії до Управління контролера грошового обігу США (OCC).

Крім того, Ripple подала заявку на відкриття Master Account у Федеральній резервній системі США. У разі схвалення це надасть компанії прямий доступ до банківської інфраструктури США.

Читайте також: Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold

Цей стратегічний крок дозволяє Ripple позиціонувати себе не лише як криптоплатіжну компанію, а як повноцінну регульовану фінансову установу. Це також може зміцнити позиції RLUSD — майбутнього стейблкоїна від Ripple — як серйозного гравця серед цифрових активів, забезпечених доларом, і зробити його прямим конкурентом USDC та USDT.

Успішне отримання ліцензії дозволить Ripple обійти банківських посередників, посилити контроль над дотриманням регуляцій, клірингом та емісією RLUSD, що потенційно трансформує роль компанії в американській фінансовій системі.

Раніше ми також писали, що криптовалютна біржа Bybit оголосила про запуск спеціалізованої платформи для користувачів з Європи — Bybit.eu. Проєкт створено у межах європейського регламенту MiCA, який регулює обіг криптоактивів на території ЄС. Раніше біржа отримала відповідну ліцензію в Австрії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР схвалила список клієнтів Freedom Finance для повернення активів

Deutsche Bank запустить сервіс зберігання криптовалют

Де в ЄС найкраща освіта та медицина: рейтинг 2025