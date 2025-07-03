close-btn
PaySpaceMagazine

Ripple може отримати банківську ліцензую: ціна XRP почала зростати

03.07.2025 16:20
Микола Деркач
Читати росiйською

XRP збільшив свою ринкову капіталізацію більш ніж на $6 млрд після важливої регуляторної новини від Ripple

Ripple може отримати банківську ліцензую: ціна XRP почала зростати

Фото: unsplash.com, freepik.com

Згідно з даними Finbold та CoinMarketCap, токен XRP піднявся в ціні з $2,17 до $2,28, а його загальна ринкова вартість зросла з $128,94 млрд до $135,40 млрд.

Добовий обсяг торгів також зріс до $4,17 млрд — це на 43,84% більше, ніж раніше.

Зростання XRP спровокувала заява Ripple

Зростання ціни було спричинене заявою генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауза, який підтвердив, що компанія офіційно подала заявку на отримання національної банківської ліцензії до Управління контролера грошового обігу США (OCC).

Крім того, Ripple подала заявку на відкриття Master Account у Федеральній резервній системі США. У разі схвалення це надасть компанії прямий доступ до банківської інфраструктури США.

Читайте також: Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold

Цей стратегічний крок дозволяє Ripple позиціонувати себе не лише як криптоплатіжну компанію, а як повноцінну регульовану фінансову установу. Це також може зміцнити позиції RLUSD — майбутнього стейблкоїна від Ripple — як серйозного гравця серед цифрових активів, забезпечених доларом, і зробити його прямим конкурентом USDC та USDT.

Успішне отримання ліцензії дозволить Ripple обійти банківських посередників, посилити контроль над дотриманням регуляцій, клірингом та емісією RLUSD, що потенційно трансформує роль компанії в американській фінансовій системі.

Раніше ми також писали, що криптовалютна біржа Bybit оголосила про запуск спеціалізованої платформи для користувачів з Європи — Bybit.eu. Проєкт створено у межах європейського регламенту MiCA, який регулює обіг криптоактивів на території ЄС. Раніше біржа отримала відповідну ліцензію в Австрії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР схвалила список клієнтів Freedom Finance для повернення активів

Deutsche Bank запустить сервіс зберігання криптовалют

Де в ЄС найкраща освіта та медицина: рейтинг 2025

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Bybit запустила нову платформу для європейських користувачів 03.07.2025

Bybit запустила нову платформу для європейських користувачів
Deutsche Bank запустить сервіс зберігання криптовалют 02.07.2025

Deutsche Bank запустить сервіс зберігання криптовалют
Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold 02.07.2025

Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold
Криптохакери викрали рекордні $2 млрд у 2025 02.07.2025

Криптохакери викрали рекордні $2 млрд у 2025
Скільки втратив криптопортфель Трампа у 2025 02.07.2025

Скільки втратив криптопортфель Трампа у 2025
Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина 01.07.2025

Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  16:20

Ripple може отримати банківську ліцензую: ціна XRP почала зростати

 Сьогодні  15:20

Комітет Ради підтримав створення реєстру банківських рахунків українців

 Сьогодні  14:20

Українці отримали рекордний кешбек від держави — Мінекономіки

 Сьогодні  13:00

Bybit запустила нову платформу для європейських користувачів

 Сьогодні  11:40

НКЦПФР схвалила список клієнтів Freedom Finance для повернення активів

 Сьогодні  10:20

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП — НБУ

 02.07.2025  20:40

Deutsche Bank запустить сервіс зберігання криптовалют

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber