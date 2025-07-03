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НКЦПФР схвалила список клієнтів Freedom Finance для повернення активів

03.07.2025 11:40
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила Перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які мають право на повернення заблокованих активів. Це ключовий крок до запуску процесу повернення

НКЦПФР схвалила список клієнтів Freedom Finance для повернення активів

НКЦПФР схвалила список клієнтів Freedom Finance для повернення активів Freedom Finance Фото: freepik.com, flaticon.com

Перелік включає тисячі позицій щодо активів фізичних (19 679) та юридичних осіб (724), а також інвестфондів (38) та сформований на основі даних, отриманих від тимчасового керівника Фрідом Фінанс, Національного депозитарію (НДУ), Національного банку України (НБУ), Розрахункового центру (РЦ) та банків, де зберігаються кошти.

Водночас частина позицій наразі не включена через необхідність їх підтвердження або очікування результатів перевірки на предмет можливих санкційних обмежень. Зараз схвалений Перелік проходить узгодження інших компетентних органів. Після погодження всіма зацікавленими сторонами, остаточний перелік буде затверджено Комісією.

Паралельно завершується доопрацювання третього нормативного акту, схваленого Комісією раніше, який чітко визначає порядок фактичного повернення активів. Його затвердження, разом із фіналізованим переліком, відкриє можливість клієнтам подавати заявки на повернення коштів через свої депозитарні установи та інвестиційні фірми.

Цікаве по темі: НКЦПФР завершує погодження механізму повернення активів клієнтам Freedom Finance

Комісія згодом підготує чіткі інструкції, що робити клієнтам для отримання належних їм активів, а також відповіді на інші важливі питання.

Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Крім того, голова НКЦПФР Руслан Магомедов сказав, що перші виплати клієнтам брокерської компанії «Фрідом Фінанс Україна», можуть розпочатися вже влітку цього року.

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Джерело: НКЦПФР.

Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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