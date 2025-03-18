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Виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку — голова НКЦПФР

18.03.2025 18:20
Ольга Деркач
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Перші виплати клієнтам брокерської компанії «Фрідом Фінанс Україна», чиї кошти були заморожені після внесення компанії до санкційного списку в жовтні 2022 року, можуть розпочатися вже влітку цього року

Виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку — голова НКЦПФР

Виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку — голова НКЦПФР Фото: unsplash.com

Таку надію висловив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов в інтервʼю «Інтерфаксу».

«За моїми суб’єктивними відчуттями, розрахунки почнуться влітку і далі йтимуть дуже швидко. Якщо це почнеться раніше — це буде приємною несподіванкою», — сказав Магомедов.

Він нагадав, що цей процес став можливим завдяки змінам до президентського указу від жовтня 2022 року, які глава держави вніс у січні 2024-го.

«Внесення змін до указу 2022 року … підтверджує, що всі ці роки Комісія була права щодо цього кейсу. Нас маніпулятивно звинувачували у бездіяльності, але указ підтверджує, що ми були праві — у нас просто не було необхідних повноважень», — наголосив голова НКЦПФР.

За словами Магомедова, оновлення документа дозволило створити механізм повернення коштів, який наразі опрацьовується у співпраці з обома депозитаріями, банком і правоохоронними органами.

«Ми вже оприлюднили рішення Комісії для ознайомлення, щоб всі зрозуміли, як це буде відбуватись», — уточнив він.

Крім того, регулятор посилив комунікацію з клієнтами «Фрідому». Член НКЦПФР Ярослав Шляхов підтримує з ними контакт на постійній основі, організовуючи зустрічі кожні два тижні.

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«Головне тут не порушити санкційну політику держави. Я розумію, що люди чекають, і ми точно на стороні інвесторів, щоб їм найшвидше віддати активи. Водночас ми не дозволимо, щоб хтось дотичний до підсанкційних власників отримав активи. І така перевірка не в нашій компетенції: треба, щоб нам дали «ок» наші колеги по держрегулюванню та правоохоронні органи», — розповів Магомедов.

Магомедов зазначив, що тимчасовий керуючий, призначений улітку 2023 року, провів аудит компанії. Перевірка підтвердила наявність активів та достатню кількість коштів.

«Активи там є, грошей достатньо. Менеджмент, який був, сумлінно до цього відносився. Тож проблем з виплатами не має бути», — підкреслив він.

Водночас він виключив можливість відновлення діяльності брокера, оскільки всі його рахунки залишаються заблокованими.

На запитання про ризик повторення подібної ситуації з іншими фінансовими установами, очільник НКЦПФР висловив сподівання, що подібних санкційних випадків більше не буде.

«Але якщо щось подібне буде, вже будуть напрацювання, що з цим робити. Тобто є інститут тимчасового керуючого, методики та практики. Хочу нагадати, що коли наклали санкції на «Фрідом» у жовтні 2022 року, діяв старий закон про НКЦПФР, і у нас не було відповідного інструменту», — зазначив Магомедов.

Після введення санкцій було заморожено 12 748 рахунків клієнтів «Фрідом Фінанс Україна», з яких 95% належать фізичним особам. Загальна сума заблокованих активів на рахунках компанії сягає 3,5 млрд грн. Крім того, близько 2,5 тисячі клієнтів брокера інвестували кошти у військові облігації внутрішньої позики.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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