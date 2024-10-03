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Клієнти Freedom Finance зможуть долучитися до реструктуризації держборгу

03.10.2024 13:40
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволи клієнтам Freedom Finance взяти участь у рестуктуризації державного боргу України

Клієнти Freedom Finance зможуть долучитися до реструктуризації держборгу

Клієнти Freedom Finance зможуть долучитися до реструктуризації держборгу Фото: freepik.com, pngwing.com

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

1 жовтня 2024 року Комісія затвердила Постанову №1217, якою внесено зміни до рішення Комісії від 9 листопада 2022 року №1332. Це рішення ухвалено за ініціативи тимчасового керівника ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» Олександра Бондарчука, наголосили в НКЦПФР.

«Метою постанови є забезпечення участі депонентів у корпоративних подіях, пов’язаних із правочинами з державним боргом. Зокрема, вона дозволяє власникам облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) реалізовувати свої права через депозитарну установу. Важливо зазначити, що участь депонентів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» у цих подіях не порушує чинних санкційних обмежень та не змінює власників ОЗДП», — зазначається в пресрелізі.

У Комісії наголошують, що прийняття цієї Постанови стало можливим завдяки співпраці з тимчасовим керівником, без якого НКЦПФР не могла б ефективно підтримати депонентів у питаннях реструктуризації державного боргу.

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Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

В червні 2024 року стало відомо, що НКЦПФР почала процес врегулювання ситуації з клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». У НКЦПФР з’явились нові повноваження, які дозволили почати цей процес. Це стало можливим у зв’язку з прийняттям Верховною радою нового Закону України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (№3585-ІХ).

Наразі активи клієнтів все ще заблоковані. Але завдяки новій постанові клієнти Freedom Finance зможуть взяти активну участь у заходах корпоративного характеру, які стосуються врегулювання державного боргу. Це може бути реструктуризація та обмін наявних облігацій на нові випуски цінних паперів у межах цієї процедури.

У той же час Комісія не надала жодних вказівок для приватних інвесторів, як вони можуть скористатися цими рішеннями, зазначив у коментарі для Forbes керівник ініціативної групи постраждалих інвесторів Максим Дибенко.

«Тимчасовий керівник «Фрідом Фінанс Україна» Олександр Бондарчук також не надіслав відповідь інвесторам», — додає він.

За оцінками Дибенка, мова йде про єврооблігації клієнтів компанії Freedom Finance, які в еквіваленті становлять приблизно 800 мільйонів гривень.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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