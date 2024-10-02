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Скільки на день заробляв Чанпен Чжао, перебуваючи у в’язниці

02.10.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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З того моменту, як Чанпен Чжао потрапив до каліфорнійської в’язниці на початку літа і до свого звільнення минулого тижня, засновник Binance цілком міг заробити більше грошей, ніж більшість керівників можуть сподіватися заробити за все своє життя

Скільки на день заробляв Ченпен Чжао, перебуваючи у в'язниці

Фото: freepik.com, binance.com

Хоча його статки здебільшого походять від акцій приватних компаній, підрахунки Forbes вказують на те, що він міг особисто заробити мільярди доларів під час відбування покарання у в’язниці. Фактично, згідно з однією з таких оцінок, до виходу на свободу статки ексголови Binance Чанпена Чжао (CZ) зросли приблизно на $3 млрд. Таким чином, він заробляв десь $25 млн на день.

Однак важливо зазначити, що інша інформаційна агенція з більш консервативною методологією, Bloomberg, підрахувала, що CZ втратив гроші, перебуваючи у в’язниці. Детальний розбір цих оцінок наведено нижче.

Тюремне ув’язнення Чанпена Чжао

У листопаді 2023 року CZ визнав себе винним у навмисному порушенні Закону про банківську таємницю, що уможливило відмивання грошей через Binance. В результаті він погодився піти у відставку з посади генерального директора, сплатити штраф у розмірі $50 млн і більше ніколи публічно не оскаржувати викладення фактів у позові уряду США проти Binance.

Згодом суддя порекомендував відправити його до в’язниці Seatac у Сіетлі. Однак майже п’ять тижнів після винесення вироку належна правова процедура та юридичні формальності затримували прибуття Чжао до в’язниці.

Зрештою, 2 червня 2024 року Бюро в’язниць прийняло його до Lompoc II, в’язниці з мінімальним рівнем безпеки поблизу Санта-Барбари. CZ провів за ґратами 117 днів — з 2 червня по 27 вересня 2024 року. Оскільки він сплатив свій особистий штраф $50 млн до того, як потрапив до в’язниці, його штраф не є фактором, що визначає зміну його статків від моменту ув’язнення до виходу на свободу.

Зміна чистої вартості капіталу Чанпена Чжао за 117 днів

Хоча Чжао розкрив інформацію про володіння криптоактивами BTC і BNB, більша частина його статків знаходиться у формі капіталу в компаніях, афілійованих з Binance. На жаль, оскільки ці компанії є приватними, а CZ не зобов’язаний публічно звітувати про свої активи, така непрозорість надзвичайно ускладнює точний розрахунок його статків.

Втім, дві інформаційні агенції спробували оцінити особистий капітал Чжао: Bloomberg та Forbes. 2 червня Bloomberg оцінив чисту вартість CZ у $36,5 млрд. Однак 27 вересня агентство знизило цю оцінку до $30,8 млрд. Таким чином, аналітики Bloomberg вважають, що за час ув’язнення Чанпен втратив гроші.

Розгляньмо тепер оцінку Forbes. 27 вересня Forbes оцінив чисту вартість CZ у $61 млрд, що майже вдвічі перевищує оцінку Bloomberg від тієї ж дати. Це, ймовірно, відображає ненульову оцінку криптовалютних активів CZ і більш скромну знижку на його капітал в Binance.us і Binance.com.

На жаль оцінка Forbes статків Чжао на дату ув’язнення 2 червня невідома. Але 7 травня видання оцінювало його капітал у $33 млрд. 12 липня ця сума зросла до $57,8 млрд.

Як мінімум, можна з упевненістю припустити, що, за оцінками Forbes, за час ув’язнення Чанпен заробив щонайменше $3 млрд — від $58 млрд до $61 млрд. Якщо це правда, то це означатиме, що за кожен день перебування у в’язниці Чжао заробляв по $25 млн на день.

Раніше ми писали про те, що Чанпену Чжао довічно заборонили керувати Binance.

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За матеріалами protos.com

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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