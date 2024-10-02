Скільки на день заробляв Чанпен Чжао, перебуваючи у в’язниці

З того моменту, як Чанпен Чжао потрапив до каліфорнійської в’язниці на початку літа і до свого звільнення минулого тижня, засновник Binance цілком міг заробити більше грошей, ніж більшість керівників можуть сподіватися заробити за все своє життя

Хоча його статки здебільшого походять від акцій приватних компаній, підрахунки Forbes вказують на те, що він міг особисто заробити мільярди доларів під час відбування покарання у в’язниці. Фактично, згідно з однією з таких оцінок, до виходу на свободу статки ексголови Binance Чанпена Чжао (CZ) зросли приблизно на $3 млрд. Таким чином, він заробляв десь $25 млн на день.

Однак важливо зазначити, що інша інформаційна агенція з більш консервативною методологією, Bloomberg, підрахувала, що CZ втратив гроші, перебуваючи у в’язниці. Детальний розбір цих оцінок наведено нижче.

Тюремне ув’язнення Чанпена Чжао

У листопаді 2023 року CZ визнав себе винним у навмисному порушенні Закону про банківську таємницю, що уможливило відмивання грошей через Binance. В результаті він погодився піти у відставку з посади генерального директора, сплатити штраф у розмірі $50 млн і більше ніколи публічно не оскаржувати викладення фактів у позові уряду США проти Binance.

Згодом суддя порекомендував відправити його до в’язниці Seatac у Сіетлі. Однак майже п’ять тижнів після винесення вироку належна правова процедура та юридичні формальності затримували прибуття Чжао до в’язниці.

Зрештою, 2 червня 2024 року Бюро в’язниць прийняло його до Lompoc II, в’язниці з мінімальним рівнем безпеки поблизу Санта-Барбари. CZ провів за ґратами 117 днів — з 2 червня по 27 вересня 2024 року. Оскільки він сплатив свій особистий штраф $50 млн до того, як потрапив до в’язниці, його штраф не є фактором, що визначає зміну його статків від моменту ув’язнення до виходу на свободу.

Зміна чистої вартості капіталу Чанпена Чжао за 117 днів

Хоча Чжао розкрив інформацію про володіння криптоактивами BTC і BNB, більша частина його статків знаходиться у формі капіталу в компаніях, афілійованих з Binance. На жаль, оскільки ці компанії є приватними, а CZ не зобов’язаний публічно звітувати про свої активи, така непрозорість надзвичайно ускладнює точний розрахунок його статків.

Втім, дві інформаційні агенції спробували оцінити особистий капітал Чжао: Bloomberg та Forbes. 2 червня Bloomberg оцінив чисту вартість CZ у $36,5 млрд. Однак 27 вересня агентство знизило цю оцінку до $30,8 млрд. Таким чином, аналітики Bloomberg вважають, що за час ув’язнення Чанпен втратив гроші.

Розгляньмо тепер оцінку Forbes. 27 вересня Forbes оцінив чисту вартість CZ у $61 млрд, що майже вдвічі перевищує оцінку Bloomberg від тієї ж дати. Це, ймовірно, відображає ненульову оцінку криптовалютних активів CZ і більш скромну знижку на його капітал в Binance.us і Binance.com.

На жаль оцінка Forbes статків Чжао на дату ув’язнення 2 червня невідома. Але 7 травня видання оцінювало його капітал у $33 млрд. 12 липня ця сума зросла до $57,8 млрд.

Як мінімум, можна з упевненістю припустити, що, за оцінками Forbes, за час ув’язнення Чанпен заробив щонайменше $3 млрд — від $58 млрд до $61 млрд. Якщо це правда, то це означатиме, що за кожен день перебування у в’язниці Чжао заробляв по $25 млн на день.

Раніше ми писали про те, що Чанпену Чжао довічно заборонили керувати Binance.

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За матеріалами protos.com