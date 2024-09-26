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PayPal дозволив бізнесу операції з криптовалютою

26.09.2024 10:30
Дарія Шуть
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Тепер корпоративні клієнти PayPal також отримали доступ до розширеного функціоналу, який стосується цифрових активів

PayPal дозволив бізнесу операції з криптовалютою

Фото: pngwing.com, freepik.com

Міжнародна платіжна система PayPal дозволила продавцям купувати, зберігати та продавати криптовалюту безпосередньо зі свого бізнес-рахунку PayPal. Поки що ця функція для бізнесу доступна лише у США, крім штату Нью-Йорк, йдеться у пресрелізі компанії.

За допомогою такого кроку PayPal прагне підвищити корисність криптовалюти, роблячи розширену функціональність доступною для мільйонів американських підприємців. Ще у 2020 році ці функції вже стали доступні звичайним користувачам PayPal і Venmo.

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«Власники бізнесу все частіше висловлюють бажання мати такі ж можливості криптовалют, як і споживачі. Ми раді задовольнити цей попит, запропонувавши цю нову пропозицію, яка дозволить їм без особливих зусиль працювати з цифровими валютами», — зазначив Хосе Фернандес да Понте, старший віцепрезидент PayPal з питань блокчейну, криптовалюти і цифрових валют.

Також PayPal дозволив бізнес-клієнтам здійснювати зовнішні перекази криптовалюти на сторонні гаманці. Власники бізнес-рахунків PayPal тепер можуть надсилати та отримувати підтримувані криптовалютні токени на зовнішні блокчейн-адреси та з них.

PayPal USD можна купити або продати через PayPal і Venmo за курсом $1 за один PayPal USD.

Зазначимо, у 2023 році PayPal оголосив про запуск деномінованого в доларах США стейблкоїна PayPal USD (PYUSD). А у квітні 2024 року PYUSD включили як інструмент фінансування для платформи Xoom, що дозволило користувачам не платити комісію за транзакції при використанні PYUSD для фінансування відповідних переказів друзям і родичам за кордон.

У травні цього року PYUSD став доступний на блокчейні Solana, що надає користувачам можливість вибору між кількома блокчейнами, забезпечуючи більшу гнучкість і контроль.

Також ми писали, що Crypto.com, провідна криптовалютна платформа з базою користувачів понад 100 млн, оголосила про партнерство з PayPal. Завдяки партнерству користувачі, поки тільки з США, тепер можуть прив’язати свої акаунти PayPal до гаманців Crypto.com, що спрощує купівлю криптовалют безпосередньо через платформу.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниPayPal
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