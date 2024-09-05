Чанпену Чжао довічно заборонили керувати Binance

Binance довічно заборонив колишньому генеральному директору Чанпену Чжао керувати компанією, але він все одно матиме вплив на її діяльність як мажоритарний акціонер

Генеральний директор Річард Тенг підтвердив Axios, що це дійсно довічна заборона, пропонуючи трохи більше ясності щодо того, що Чжао, також відомий як CZ, може робити, коли він завершить своє тюремне ув’язнення 29 вересня.

«CZ, звичайно, як найбільший акціонер, збереже всі права акціонера, — каже Тенг. — Як акціонер, він буде стежити за результатами діяльності компанії, і якщо справи йтимуть не так, як він очікує, як інвестор, він завжди матиме право замінити, призначити нову раду директорів або нового генерального директора, акціонери завжди можуть подати відповідну резолюцію».

Раніше Чжао був єдиним членом ради директорів компанії. Після укладення угоди про визнання вини в раді директорів компанії тепер сім членів. Чжао повністю відсторонений від «повсякденної» діяльності компанії.

Його повноваження мажоритарного акціонера все ще залишають значні питання щодо того, що вважається «управлінням або діяльністю». Чи може він, наприклад, виступати в ролі консультанта для керівників?

Саме тут, на думку професорки права Університету Вандербільта Єші Ядава, відіграватимуть роль два зовнішні спостерігачі, призначені в рамках угоди про визнання вини для перевірки дотримання умов угоди. Очікується, що вони спостерігатимуть за компанією протягом наступних трьох-п’яти років.

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«Спостерігач матиме великий вплив у цьому сенсі, діятиме як система стримування і противаг для підтримки ради директорів і матиме свободу дій, коли йдеться про роль CZ як дуже важливого акціонера», — каже вона.

Як зазначає колишній федеральний прокурор і професор Колумбійської школи права Деніел Річман, в угоді з Binance, укладеній Міністерством юстиції США, заборона не була вимогою угоди про визнання провини.

Це свідчить про те, що угода не повністю зачиняє юридичні двері для його повернення на посаду генерального директора, і Мін’юсту буде важче переслідувати його в судовому порядку, якщо він це зробить.

«Суть в тому, що дійсно можна було б написати положення, яке б заборонило Binance повертати його назад, і яке б дозволило уряду заявити про порушення угоди, якщо фірма це зробить. Такого положення в угоді немає», — каже Річман.

Але в заяві Binance йдеться про те, що згідно з умовами угоди, йому «заборонено будь-яку теперішню або майбутню участь в управлінні бізнесом».

Після укладення угоди про визнання вини Чжао заявив, що не має наміру в майбутньому обіймати будь-яку посаду генерального директора і зосередиться на інвестуванні в блокчейн, штучний інтелект і біотехнологічні компанії.

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За матеріалами: Axios.