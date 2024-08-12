Binance виключила з лістингу 15 криптовалют: хто в списку

Binance оголосила про масове виключення з лістингу 15 криптовалют, включно з Monero і Bitcoin Gold

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, оголосила про виключення 15 криптовалют з котирувань. Рішення, яке набуде чинності 1 вересня 2024 року, торкнеться низки токенів. Найвідоміші з них — Bitcoin Gold, форк Біткоїна, і Monero, популярна монета приватності та криптовалюта-старожил.

Список токенів, що будуть виключені з лістингу:

Bitcoin Gold (BTG)

Токен Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST)

Bitshares (BTS)

District0x (DNT)

Groestlcoin (GRS)

Hegic (HEGIC)

MobileCoin (MOB)

Monero (XMR)

Monetha (MTH)

Multichain (MULTI)

Navcoin (NAV)

Sologenic (SOLO)

Spartan Protocol (SPARTA)

Symbol (XYM)

Tribe (TRIBE)

Користувачі, які володіють будь-яким з цих активів, матимуть час до першого дня осені, щоб вивести їх з платформи.

Важливо зазначити, що Binance конвертує залишки цих 15 криптовалют в USDC, стейблкоїн, прив’язаний до долара США, щоб забезпечити плавний перехід. Процес конвертації відбудеться в період з вересня по березень. Після цього користувачі отримають ту ж саму вартість своїх активів у стейблкоїнах.

Binance заявляє, що буде надсилати користувачам детальні повідомлення про процес конвертації, включаючи конкретні курси обміну, до наступного тижня.

Причини

Рішення біржі було обґрунтовано в рамках її постійних зусиль з оптимізації платформи та надання користувачам зручнішого торгового середовища. Не виключено, що, з одного боку, криптогігант хоче прибрати ті токени, які самі по собі не мають ринкової цінності й фактично є об’єктом маніпуляцій з боку своїх творців.

З іншого боку, за останні роки біржа зазнала значного регуляторного тиску, і також бажано видалити сумнівні та підозрілі активи до того, як вони опиняться під забороною.

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За матеріалами U.Today