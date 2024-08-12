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Binance виключила з лістингу 15 криптовалют: хто в списку

12.08.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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Binance оголосила про масове виключення з лістингу 15 криптовалют, включно з Monero і Bitcoin Gold

Binance виключила з лістингу 15 криптовалют: хто в списку

Фото: freepik.com

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, оголосила про виключення 15 криптовалют з котирувань. Рішення, яке набуде чинності 1 вересня 2024 року, торкнеться низки токенів. Найвідоміші з них — Bitcoin Gold, форк Біткоїна, і Monero, популярна монета приватності та криптовалюта-старожил.

Список токенів, що будуть виключені з лістингу:

  • Bitcoin Gold (BTG)
  • Токен Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST)
  • Bitshares (BTS)
  • District0x (DNT)
  • Groestlcoin (GRS)
  • Hegic (HEGIC)
  • MobileCoin (MOB)
  • Monero (XMR)
  • Monetha (MTH)
  • Multichain (MULTI)
  • Navcoin (NAV)
  • Sologenic (SOLO)
  • Spartan Protocol (SPARTA)
  • Symbol (XYM)
  • Tribe (TRIBE)

Користувачі, які володіють будь-яким з цих активів, матимуть час до першого дня осені, щоб вивести їх з платформи.

Важливо зазначити, що Binance конвертує залишки цих 15 криптовалют в USDC, стейблкоїн, прив’язаний до долара США, щоб забезпечити плавний перехід. Процес конвертації відбудеться в період з вересня по березень. Після цього користувачі отримають ту ж саму вартість своїх активів у стейблкоїнах.

Binance заявляє, що буде надсилати користувачам детальні повідомлення про процес конвертації, включаючи конкретні курси обміну, до наступного тижня.

Причини

Рішення біржі було обґрунтовано в рамках її постійних зусиль з оптимізації платформи та надання користувачам зручнішого торгового середовища. Не виключено, що, з одного боку, криптогігант хоче прибрати ті токени, які самі по собі не мають ринкової цінності й фактично є об’єктом маніпуляцій з боку своїх творців.

З іншого боку, за останні роки біржа зазнала значного регуляторного тиску, і також бажано видалити сумнівні та підозрілі активи до того, як вони опиняться під забороною.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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