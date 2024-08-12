Binance виключила з лістингу 15 криптовалют: хто в списку

Binance оголосила про масове виключення з лістингу 15 криптовалют, включно з Monero і Bitcoin Gold
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, оголосила про виключення 15 криптовалют з котирувань. Рішення, яке набуде чинності 1 вересня 2024 року, торкнеться низки токенів. Найвідоміші з них — Bitcoin Gold, форк Біткоїна, і Monero, популярна монета приватності та криптовалюта-старожил.
Список токенів, що будуть виключені з лістингу:
- Bitcoin Gold (BTG)
- Токен Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST)
- Bitshares (BTS)
- District0x (DNT)
- Groestlcoin (GRS)
- Hegic (HEGIC)
- MobileCoin (MOB)
- Monero (XMR)
- Monetha (MTH)
- Multichain (MULTI)
- Navcoin (NAV)
- Sologenic (SOLO)
- Spartan Protocol (SPARTA)
- Symbol (XYM)
- Tribe (TRIBE)
Користувачі, які володіють будь-яким з цих активів, матимуть час до першого дня осені, щоб вивести їх з платформи.
Важливо зазначити, що Binance конвертує залишки цих 15 криптовалют в USDC, стейблкоїн, прив’язаний до долара США, щоб забезпечити плавний перехід. Процес конвертації відбудеться в період з вересня по березень. Після цього користувачі отримають ту ж саму вартість своїх активів у стейблкоїнах.
Binance заявляє, що буде надсилати користувачам детальні повідомлення про процес конвертації, включаючи конкретні курси обміну, до наступного тижня.
Причини
Рішення біржі було обґрунтовано в рамках її постійних зусиль з оптимізації платформи та надання користувачам зручнішого торгового середовища. Не виключено, що, з одного боку, криптогігант хоче прибрати ті токени, які самі по собі не мають ринкової цінності й фактично є об’єктом маніпуляцій з боку своїх творців.
З іншого боку, за останні роки біржа зазнала значного регуляторного тиску, і також бажано видалити сумнівні та підозрілі активи до того, як вони опиняться під забороною.
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За матеріалами U.Today